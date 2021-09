La Bâtie – Festival de Genève – «On devrait douter de ce qu’on pense» Jusqu’à samedi, le collectif genevois Old Masters invite les festivaliers à découvrir leur «Bande originale» au fond d’une grotte atemporelle au sous-sol du Grütli. Katia Berger

Sarah André, Marius Schaffter et Jérôme Stünzi posent devant leur scénographie de «Bande originale», un patchwork de 120 tapis de bain sculpté de sorte à évoquer une caverne. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Mon premier a commencé géographe à Genève, mon second plasticien à Bienne et ma troisième artiste polymorphe à Lausanne. Le rébus des Old Masters combine d’abord les deux performeurs garçons dès 2015, avant que la petite dernière n’y trouve sa place l’année suivante. Leur charade a produit les quatre touts qu’ont été «Constructionnisme», «Fresque», «L’impression» et «Le Monde». Réputée pour l’humour pince-sans-rire dont elle emballe ses créations minimalistes, la triade peut enfin, grâce à La Bâtie, révéler au grand jour la «Bande originale» qu’un virus cautionnant son légendaire pessimisme avait étouffée au printemps. Du titre de cette 5e énigme, somme des précédentes, les cosignataires ont fini par endosser le calembour. Portrait d’une double bande, donc, celle de trois créatures postnéolithiques sur scène, et de trois hackers pré-apocalyptiques dans la vie. Tous extraterrestres bien sûr.