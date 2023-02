Le développement de la Voie Verte dans le secteur Carouge-Acacias entraînera la mort de dizaines d’arbres. IRINA POPA

Genève, 2 février

Promouvoir la biodiversité, protéger la santé des habitants, lutter contre les vagues de chaleur à venir sont des responsabilités qui incombent aujourd’hui à tout élu et élue. Cela signifie assurer une perméabilité des sols, promouvoir et protéger le vivant, la végétalisation des espaces: arbres, haies favorables à la nidification, passages pour la faune, espaces de convivialité pour tous.

Or, que font nos élus et élues? Le contraire! Par exemple au nom des voies dites vertes (en fait elles sont grises et stériles), on abat et prévoit d’abattre des arbres le long des berges de l’Arve. Le ridicule ne tue pas à Genève et, si ce n’était aussi grave, on en rirait. Les arbres, toute la microfaune qui leur est associée, monde des insectes, oiseaux, écureuils roux, hérissons vont disparaître alors que la biodiversité est si vitale face aux désastres climatiques. On détruit du vivant pour construire une «voie verte»!

Une cécité pareille face au futur est plus qu’alarmante. Je suis totalement pour des voies de communication destinées à la mobilité douce (piétons, vélos, trottinettes), mais s’il vous plaît, pas au détriment des arbres et de la faune. Ailleurs, dans le quartier de Bourgogne, on veut détruire ce qui reste de biodiversité (des anciens jardins) dans un endroit déjà très dense pour bétonner et bétonner encore. Un référendum a abouti; or, pour tenter de convaincre les électeurs et électrices, l’État présente des images de synthèse qui ne correspondent en rien à la grisaille programmée et ce, toujours avec le même leitmotiv: la crise du logement!

Crise qui s’autoalimente depuis au moins cinquante ans, cherchez l’erreur! Il ne devrait désormais plus être possible de gagner sa rentabilité en détruisant de la valeur écologique, humaine et sociale. Où se trouve le respect des mesures qui devraient être prises le plus rapidement possible par rapport au climat?

Catherine Demolis Tacchini

