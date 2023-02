Lauréate des Victoires de la musique – On court à Antigel voir November Ultra, chanteuse superlative Est-elle à la mode «hyperpop», la dernière révélation française? Douée en tout cas. À suivre mercredi, avant John Cale, Bertrand Belin, Catherine Ringer, Timber Timbre et Lady Blackbird, tous au festival. Fabrice Gottraux

November Ultra, photographiée pour la sortie de son premier album, «Bedroom Walls», paru en avril 2022. PAULINE DARLEY

En matière d’esthétiques, les dernières Victoire de la musique, célèbre rituel français du mérite musical, ne consacrent jamais rien d’autre que les tendances dominantes du marché. Ne comptez pas sur Angèle, Stromae ou Orelsan pour susciter un ébahissement de surprise. Ce n’est pas leur catégorie. Autrement plus stimulant est le prix décerné lors de la cérémonie le 10 février dernier à November Ultra, au registre des révélations.

L’artiste parisienne, qui chante dans un globish d’anglais parfaitement adorable – parfois en espagnol aussi, qui est la langue de sa mère, quelques fois même en français – se produit mercredi 15 février à Antigel. Le Casino Théâtre, rue de Carouge, semble déjà trop petit pour accueillir le phénomène. Encore inconnue avant le Covid-19, November Ultra n’en finit plus de séduire, tant sa musique est attachante, ainsi que sa personnalité.

Combien de fois n’a-t-on comparé sa voix à celle de la Britannique Adele? Mais une Adele libre d’expérimenter, comme le raconte «The Guardian». À propos des influences de l’artiste française, son premier album, «Bedroom Walls» (les murs de sa chambre, sans doute) évoque également la folk vaporisée des Sufjan Stevens et autres Bon Iver, également la manière non moins intimiste, et bourrée de pathos susurré, de Billie Eilish, ainsi que la clique des voix frissonnantes charriées par l’industrie pop. Superbe, n’est-il pas?

Si d’aventure, on reste derrière la porte du Casino Théâtre, fort heureusement le festival propose un vaste choix de vedettes à consommer sur pied. En 2023 encore, Antigel reste le plus gros pourvoyeur de concerts pop du bout du lac, hors les saisons des clubs.

Voir alors Alva Noto, Carsten Nicolai de son vrai nom, plasticien réputé, surtout pionnier berlinois de la techno «minimal», institué pape de l’électronique expérimentale de prestige, à égalité avec le Japonais Ryuichi Sakamoto, avec qui il partage régulièrement ses projets. Alva Noto livrera son savoir-faire à l’Alhambra, ce même mercredi 15 février.

Sous l’imperméable, Taylor Kirk, musicien canadien, leader de Timber Timbre. DR

D’un esthète, l’autre. Jeudi, toujours à l’Alhambra, verra le retour sur nos terres d’une figure adorée par les fans de chanson rock, le Français Bertrand Belin. Baryton exquis réputé pour sa mise lexicale autant que son jeu de guitare, Belin tourne actuellement son septième album, «Tambour Vision». Cette fois, pas tant de six cordes électrifiées, mais des synthétiseurs tout ronds.

À l’affiche d’Antigel cette semaine encore, suivront un monument du rock gallois en la personne de John Cale, membre de feu le Velvet Underground (vendredi 17 février), puis Catherine Ringer, la Madame des Rita Mitsouko, dans une lecture des poèmes d’Alice Mendelson, 97 ans (le 17). Enfin, Timber Timbre (le 18) et Lady Blackbird (le 19).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.