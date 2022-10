GEORGES CABRERA

Genève, 28 septembre

Avec l’automne, revient l’annuel et sempiternel coup de massue qui assomme la plupart des ménages en Suisse, hormis ceux qui sont assistés et y échappent: l’augmentation des primes d’assurance maladie. Or, nous sommes nombreux à nous souvenir douloureusement que si nous avons voté ce projet, c’est qu’il était porté par une désormais ancienne mais toujours vivante conseillère fédérale socialiste, qui nous l’avait vanté et vendu comme la panacée. Grâce à la LAMal (la bien nommée tant elle fait mal) et surtout à la libre concurrence entre les caisses d’assurances maladie, le prix des primes allait baisser…

Le sujet était technique, on l’a crue, on lui a fait confiance et c’est l’inverse qui s’est produit, amenant cette charge qui grève (avec le montant des loyers) la vie de tout un peuple… Cette personne est cependant encore consultée régulièrement, et de façon plus ou moins pertinente, sur toutes sortes de sujets, sans tenir rigueur de la bévue initiale de son mandat…

En ces temps où l’on remonte les siècles pour rechercher les erreurs de personnages de jadis et les en «punir», ne serait-il pas possible de faire payer, évidemment symboliquement, les mauvais choix de politiciens encore engagés dans la vie publique? Ou du moins pourraient-ils avoir la décence et l’élégance de battre leur coulpe rétroactivement? Plutôt que de se prendre pour des Sages…

Isabelle Brunier, historienne

