Grand Conseil genevois – «On aide les fonctionnaires qui dysfonctionnent!» Pour la dernière séance de la législature, la droite s’énerve tout rouge contre un projet défendu par une majorité de gauche et du MCG. Nathalie Fontanet s’énerve. Marc Bretton

Nathalie Fontanet reproche au projet l’impossibilité de licencier, même en cas d’absence suite à un entretien de service. LUCIEN FORTUNATI

Garantir aux employés de l’État, absents pour des raisons de maladie ou d’accident, une protection totale contre un licenciement pendant 730 jours et leur assurer l’intégralité de leur salaire, tel est le but d’un projet de loi accepté par le Grand Conseil. «Ce projet, résume Xhevrie Osmani (PS) vise à protéger le personnel de l’État, car contrairement aux assurances données par les employeurs publics, de plus en plus d’employés sont licenciés durant leur congé maladie.»