Maltraitance animale – «On a voulu tuer mes chiens avec des saucisses» Un Valaisan a trouvé des saucisses criblées de vis et de clous dans son jardin. Il va porter plainte. Julien Culet

Sandy Bonvin a découvert le piège alors qu’il allait laisser «Orkan» (à g.) et «Pearl» sortir dans son jardin. Il aurait été lancé par le passage attenant. Darrin Vanselow © LMD

Orkan et Pearl ont risqué la mort ce mardi matin. Le cane corso et le berger australien, âgés de 3 et 2 ans, ont en effet été la cible de saucisses piégées, dans un jardin de Granges, en Valais. Elles étaient fourrées avec des vis et des clous. «On a voulu tuer mes chiens, c’était fait pour ça, car les clous se seraient plantés dans leur estomac et ça aurait été fini. J’ai eu de la chance de les voir», témoigne Sandy Bonvin, le propriétaire des canidés.

C’est au petit matin que le trentenaire a fait la trouvaille. Il inspectait le carré de pelouse situé devant son appartement, au rez-de-chaussée de son petit immeuble, pour faire sortir ses animaux avant d’aller au travail. Il était prudent, car un chien aurait en effet été empoisonné dans le quartier.