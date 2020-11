Permettez que je délaisse la politique suisse, terrain de jeu habituel de cette chronique hebdomadaire. Malgré la pandémie, la curieuse affaire de chantage autour d’Alain Berset et la réforme des retraites, je peine à évoquer autre chose que la disparition de Diego.

Moi qui n’ai jamais mis les pieds à Naples et en Argentine, je ne peux qu’imaginer la stupeur et la tristesse qui y étreignent les gens. Maradona, l’homme qui leur a apporté la gloire, est mort. Avec lui, cette ville, ce pays tout entier ont perdu une partie de leur histoire. Car il ne s’agit pas simplement de football, mais de ces émotions brutes et irremplaçables qui font battre les cœurs et unissent les foules.

«Il ne s’agit pas simplement de football, mais de ces émotions brutes et irremplaçables qui font battre les cœurs.»

En Suisse, au temps de la splendeur du «Pibe de Oro», la ferveur n’avait bien sûr rien de comparable. Il n’empêche, ceux d’entre nous qui ont vécu ces années-là ne peuvent pas avoir oublié le génie de Diego Armando Maradona balle aux pieds.

C’était bien avant YouTube et les bouquets de chaînes câblées. Les occasions de voir le «Pibe de Oro» à l’œuvre étaient rares. Par bonheur, il y eut cette chevauchée fantastique et victorieuse face à l’Angleterre en 1986. Les images du virtuose, porté en triomphe, brandissant la Coupe du monde dans la chaleur de Mexico.

Un soir, sous le maillot du Napoli, il était au bord de la ligne de touche, près du poteau de corner. C’est comme un flash resté dans ma mémoire. Un coéquipier lui adresse une très longue passe, venue de l’autre côté du terrain. Diego s’élève, timing parfait, contrôle le ballon du bout du pied gauche et retombe comme une fleur. Cette caresse incroyable à peine achevée, il repart en direction du but, dribblant le défenseur médusé. Un instant de grâce, une fulgurance de plus de la part de l’artiste.

C’est pour ce genre de geste que nous autres, footballeurs en herbe, convoitions tous le numéro 10 et le brassard de capitaine. Dans les vestiaires, nous rêvions de ce double honneur. Comme lui, comme Maradona. Il mesurait à peine 1,65 m, rendez-vous compte. La même taille que la plupart de nous en juniors C! Il ridiculisait pourtant des armoires à glace sur toutes les pelouses de monde, torse bombé et crinière au vent.

«Le numéro 10 et le brassard de capitaine. Dans les vestiaires, nous rêvions tous de ce double honneur. Comme lui, comme Maradona.»

En octobre 1989, quand le grand Napoli est venu affronter les Argoviens du FC Wettingen, ce fut donc l’effervescence. Le Letzigrund zurichois était comble, le public avide d’exploits. Mais le match ne tint pas ses promesses, avec un terne 0-0 au coup de sifflet final. Comme quoi même Maradona n’y arrivait pas toujours. C’était un homme, après tout. Avec sa fragilité, ses doutes et ses faiblesses.

J’ai découvert les incertitudes de l’âge adulte en assistant à sa fin de carrière, succession de longues dérives et de brèves résurgences. Avec Maradona, les années 80 s’en sont allées pour de bon. Nous sommes en 2020, j’ai 47 ans, un méchant virus a vidé les stades et l’arbitrage vidéo prive le football de sa spontanéité. J’en envie de croire que Diego, lui, ne se serait pas laissé faire.