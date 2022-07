Divertissement dans les Rues-Basses – On a testé le nouveau centre de réalité virtuelle pour vous Après les États-Unis et Dubaï, la société Dreamscape ouvre sa première antenne européenne à Confédération Centre. Sophie Simon

Un petit voyage en montgolfière au-dessus de la Genève de 1850, pour échapper à la révolution, ça vous tente? Artanim

C’est la nouveauté à ne pas manquer cet été. Mercredi, le premier centre européen de Dreamscape ouvrira au sous-sol de Confédération Centre, après quatre adresses aux États-Unis et une à Dubaï. Un retour aux sources puisque c’est à Genève que la technologie de réalité virtuelle immersive a été créée, avec le succès que l’on sait (lire nos éditions du mois de mai). Vous vous souvenez peut-être aussi de l’expérience «Genève 1850» qui a fait un carton en 2019 à la Maison Tavel et au Musée d’art et d’histoire. Bonne nouvelle: elle est de retour, paraît-il en mieux.