On a testé la future application des CFF

Voilà déjà quelques années que les CFF soignent aux petits oignons leur application mobile, entre une ergonomie impeccable et des fonctionnalités innovantes, comme cet assistant de voyage intelligent introduit en 2017 dans la version Preview, ou encore ses commandes vocales capables de comprendre le Swyzerdütsch. Sans oublier un sympathique petit côté geek affirmé concrétisé par ce minijeu de plateforme caché qui se lance après une mauvaise manipulation (essayez par exemple d’insérer la même gare au départ et à l’arrivée d’un itinéraire puis d’appuyer à plusieurs reprises sur le petit contrôleur qui apparaît…).

Mais pour avoir un avant-goût du futur, on peut d’ores et déjà télécharger l’application dérivée SBB AR. Et accessoirement passer par Zurich pour tester pleinement ses possibilités puisque c’est la ville choisie par les CFF et Google, qui travaillent sur ce coup main dans la main, pour expérimenter de nouvelles fonctions basées sur la réalité augmentée (AR). Quoi de mieux, en effet, que de prendre pour terrain de jeu la plus grande gare du pays, avec ses 190 boutiques et restaurants, ses 470 000 passagers empruntant chaque jour plus de 2000 trains?

Une fois que l’application sera pleinement opérationnelle – «elle n’est que la première étape d’un projet qui durera quelques années», nous précise d’emblée Aline Dietrich, directrice du projet –, il suffira alors de braquer simplement un téléphone sur certains éléments dans et autour des gares suisses pour que toutes sortes d’informations viennent se superposer à la réalité, directement sur l’écran, pour indiquer par exemple notre position exacte, celle des sorties, d’un café, de la plateforme de notre correspondance ou toute une série d’infos (taux d’occupation des wagons, accès handicapés) sur le train qu’on s’apprête à prendre…

Voilà déjà huit mois que les CFF travaillent d’arrache-pied sur le projet et il est aujourd’hui possible d’en avoir un aperçu avec quelques premières fonctionnalités. Malheureusement encore avec pas mal de restrictions.

D’abord sur Android

L’application SBB AR n’est pour commencer officiellement disponible (gratuitement) que sur le Google Play Store. «Notre objectif principal est pour l’heure de tester les premières fonctionnalités auprès des utilisateurs, nous confie Joe Scheidegger, responsable technique. Avec une seule plateforme, nous développons l’application plus rapidement et pouvons donc recueillir au plus vite les retours d’utilisateurs afin de l’optimiser et de développer de nouvelles fonctionnalités sur cette base.»

De son côté, Aline Dietrich n’exclut pas une prochaine adaptation sous iOS. «Google nous a simplement donné l’opportunité de construire notre application sur leur plateforme AR, ARCore, explique-t-elle. Mais peut-être qu’à l’avenir nous lancerons également une version iOS.»

Pour l’heure, l’application requiert donc que le smartphone Android soit également compatible ARCore, sans compter que la majorité des fonctions de l’app ne sont de surcroît opérationnelles qu’à Zurich. Voilà qui limite beaucoup le champ d’action, on le reconnaît. Mais pour ceux qui auraient l’occasion de la tester, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Il suffit de dégainer son smartphone et le pointer sur un des panneaux d’affichage des horaires disséminés aux abords des plateformes de la Zurich Hauptbahnhof.

Grâce à la réalité augmentée, on obtient toutes sortes de renseignements. Photo: DR

Sur l’écran, viennent alors se superposer des informations reprenant celles du panneau, mais où l’on peut alors cliquer sur celles qui nous intéressent afin d’afficher différents détails, comme les gares desservies sur le trajet et l’heure prévue d’arrivée. On y trouvera aussi une estimation du taux de remplissage de chaque wagon, permettant ainsi d’attendre sur le quai à l’endroit approprié.

L’information est calculée sur la base de relevés de fréquences, couplés à des facteurs comme les jours fériés, la météo et les réservations de groupe. Le tout étant comparé – par un programme capable d’apprendre et d’améliorer ses performances au fur et à mesure – aux fréquences de passagers mesurées en temps réel. Autre fonction, cette fois accessible partout en ville, et ce dans toute la Suisse, il suffit de pointer son smartphone autour de soi pour y voir apparaître la liste des bus, trams et métros desservant les différents arrêts à proximité, avec leurs heures de départ, puis leur trajet en cliquant dessus.

Attention aux «smombies»

Depuis la semaine passée, l’application s’est aussi dotée d’une minicarte AR indiquant la position de l’utilisateur au sein de la gare de Zurich, livrant un plan détaillé de celle-ci, et ce pour chacun des 4 niveaux. Le tout avec une précision et une fluidité remarquables, surtout sachant combien il est généralement difficile de calculer de telles mesures à l’intérieur d’un bâtiment, sur un système vertical de surcroît.

Reste que pour éviter les accidents de «smombies» (contraction de smartphone et zombie), ces utilisateurs qui marchent les yeux rivés à leur écran, avec tous les dangers que pourraient comporter l’utilisation d’une telle application aux abords des quais, des escalators ou au cœur de milliers d’usagers pressés d’attraper leur train, les CFF ont décrété que l’application ne fonctionnera que si l’utilisateur est immobile. L’écran devenant noir si on se met à marcher.

Voilà pour ce qui est de l’actualité. Mais Aline Dietrich et Joe Scheidegger en gardent bien entendu sous le coude. Non seulement ils comptent bientôt compléter les fonctionnalités existantes en incluant aux indications disponibles depuis le quai les accès aux wagons suivant les différentes classes, ceux des fauteuils roulants ou encore les espaces disponibles pour entreposer les vélos, mais on devrait aussi bientôt pouvoir retrouver à l’extérieur de la gare la disposition des emplacements de covoiturage, de vélos publics ou d’e-scooters…

«Au programme, figure aussi l’indication de la position des différentes sorties depuis le quai, celle des magasins ou des toilettes, explique Joe Scheidegger, mais aussi une fonction d’itinéraire qui nous guidera jusqu’à la destination de notre choix parmi tous ces éléments. Toute la difficulté réside maintenant dans la quantité d’information que nous souhaitons afficher sur les smartphones. Il faut trouver le bon équilibre: apporter suffisamment d’informations sans saturer l’écran.»

Les premiers retours d’utilisateurs semblent en tout cas avoir été positifs. «Il y a eu des critiques par rapport à divers détails, continue-t-il, sur la grosseur de telle icône sur l’écran, ou l’utilisation de telle couleur se détachant difficilement du fond –, mais pour résumer, ils voient le potentiel de la réalité augmentée et la plupart sont impatients de disposer de ce type de fonction.» Ne reste plus maintenant qu’à attendre un déploiement à plus grande échelle dans tout le pays.

