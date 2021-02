Football – «On a l’ambition de se qualifier» Avant d’affronter le Bayer Leverkusen en 16e de finale de la Ligue Europa, les Young Boys ne cachent pas leur envie de créer la sensation. Florian Müller

Les Bernois à l’entraînement. KEYSTONE

C’est un gros morceau que s’apprête à déguster YB. Sans adversaire à sa mesure en Super League, le triple champion de Suisse en titre défie le Bayer Leverkusen, cinquième de Bundesliga, jeudi soir au Wankdorf. En jeu: une place en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

«On se réjouit beaucoup, a expliqué Gerardo Seoane, le coach des Bernois, mercredi en conférence de presse avant le match aller. D’abord parce que c’est toujours un accomplissement pour une équipe helvétique de passer l’hiver européen. Ensuite parce que Leverkusen, c’est vraiment un gros calibre, une équipe qui pratique un football attractif et efficace.»

Leverkusen, un club qui ressemble à YB

Et Seoane d’oser la comparaison: «Leverkusen, c’est un club qui arrive à toujours faire éclore des joueurs, puis à les vendre, tout en trouvant des ressources pour ne pas sortir trop affaibli de l’opération. Un peu comme YB, mais à un autre niveau…»

Leverkusen, un adversaire qui ressemble au seul véritable défi que le club bernois devra relever cette saison, tant son cavalier seul en tête de Super League - 16 points d’avance sur le FC Bâle après 20 journées - semble déjà augurer d’un épilogue couru d’avance.

«Il faudra que l’on réalise deux matches de top niveau, le genre de matches qui font grandir un groupe» Gerardo Seoane, le coach de YB

Reste que pour ce match aller, YB sera privé de deux de ses tauliers. Mohamed Camara, défenseur central, et surtout Jean-Pierre Nsamé, avant-centre et meilleur joueur de Super League, seront suspendus.

Peu importe, le champion de Suisse a les moyens de faire sans, en tout cas sur un match, à considérer son banc richement doté. «On a l’ambition de se qualifier, confirme Seoane. On a prouvé par le passé qu’on avait les capacités de le faire, que l’on savait élever notre niveau de jeu lors des grandes soirées européennes. Il faudra que l’on réalise deux matches de top niveau, le genre de matches qui font grandir un groupe.»

«Ils ont vraiment des excellents joueurs, comme Kerem Demirbay ou Florian Wirz, que j’admire et que je me réjouis d’affronter» Michel Aebischer, défenseur de YB

Si Leverkusen reste sur une victoire et un match nul en championnat, il sort d’une plutôt mauvaise série, avec notamment une élimination en Coupe contre le Rot Weiss Essen, pensionnaire de quatrième division, début février.

«Rassurez-vous, on ne va pas les sous-estimer pour autant, a déclaré Michel Aebischer. Il faut se concentrer sur nos qualités et essayer d’imposer notre football. Ils ont vraiment des excellents joueurs, comme Kerem Demirbay ou Florian Wirz, que j’admire et que je me réjouis d’affronter.»

Seoane en Bundesliga?

Alors que Gerardo Seoane est régulièrement envoyé en Bundesliga par la presse allemande, notamment du côté du Borussia Mönchengladbach pour prendre la succession cet été de Marco Rose, en partance direction Dortmund, ce match ressemble à une excellente carte de visite pour le coach bernois.

«J’ai aussi lu ces rumeurs, mais nous avons un match à jouer, a coupé le principal intéressé. Je me concentre sur le présent et ne ferai pas d’autres commentaires.» Parole au terrain, donc.