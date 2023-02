Prix Nobel de chimie 2022 – «On a inventé une minitondeuse pour les cellules cancéreuses» La chercheuse américaine Carolyn Bertozzi a conçu une nouvelle manière de voir le monde microscopique et de le modifier. Manuel Ansede - «El Paìs»

«J’ai tondu beaucoup de pelouses dans ma vie.» AFP

Quand elle était à l’université, après avoir travaillé comme vendeuse dans une boulangerie et tondu des pelouses dans des jardins privés, Carolyn Bertozzi, née à Boston, aux États-Unis, il y a 56 ans, a commencé à jouer du piano électrique dans un groupe de rock aux côtés du guitariste qui finira par créer le groupe Rage Against The Machine, Tom Morello. Si le groupe s’appelait Bored of Education («blasés par l’école»), Carolyn Bertozzi n’a jamais perdu sa curiosité. Cette jeune rebelle qui reprenait des titres d’AC/DC et Def Leppard vient de recevoir le Prix Nobel de chimie. La chercheuse a inventé une nouvelle manière de voir le monde microscopique et de le modifier.