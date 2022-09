Du solaire même dans les alpes – «On a des paysages incroyables, il faut en prendre soin» Dans le débat technique autour du contre-projet à l’initiative sur les glaciers, le temps s’est comme arrêté quand Heidi Z’graggen a pris la parole. Florent Quiquerez

Heidi Z’graggen (Le Centre/UR) (à g.) parle avec Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) lors du débat de ce jeudi au Conseil des États. KEYSTONE

Il a dit «oui». Ce jeudi, le Conseil des États a adopté le contre-projet indirect à l’initiative pour les glaciers, dont le but est d’en finir avec les énergies fossiles d’ici à 2050. Les initiants ont le sourire puisque la majorité a maintenu à 200 millions par an le montant des subventions pour remplacer les systèmes de chauffage et assainir les bâtiments. «Cette décision ouvre la voie à un retrait conditionnel de l’initiative», déclare le comité, qui attend désormais le feu vert du National. Une formalité.