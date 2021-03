HOCKEY SUR GLACE – On a coupé les ailes à Sherkan! Le pygargue à tête blanche des Vernets, qui adore voler devant du monde, est en manque depuis cinq mois, confiné à Sciez, au Parc des Aigles du Léman. Christian Maillard

L’Aigle des Vernets adore venir aux Vernets, il est en manque. Eric Lafargue

Privé de patinoire depuis le mois d’octobre de l’année dernière, Sherkan, le pygargue à tête blanche de Genève-Servette, tourne en rond dans sa volière de Sciez, en Haute-Savoie. Le public des Vernets lui manque. «Ce n’est pas la fin du monde pour lui, on le fait voler, mais il a l’habitude de voir du monde et de se retrouver tout à coup enfermé, c’est forcément un gros changement, explique son fauconnier Jacques-Olivier Travers. En plus, il y a eu la grippe aviaire dans la foulée, la totale!»

‹‹J’ignore s’il est traumatisé ou pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais comme tout animal qui perd ses repères, il est forcément moins bien›› Jacques Olivier Travers, papa de Sherkan

À l’image d’un cheval de compétition mis subitement à la retraite, relégué dans un pré, le rapace ne comprend pas trop ce qui lui arrive. De quoi déprimer? «C’est un fait qu’il adore venir à la patinoire, qu’il chante à chaque fois qu’il arrive aux Vernets comme s’il était à la maison, après on n’est pas dans sa tête, j’ignore s’il est traumatisé ou pas, renchérit son maître. Mais comme tout animal qui perd ses repères, il est forcément moins bien.»

Jacques-Olivier Travers et Sherkan ont hâte de revivre ces moments-là, aux Vernets. Eric Lafargue

‹‹C’est comme un joueur qui met toujours la même paire de chaussettes pour gagner un match, un animal c’est pareil. Il a sa routine›› Jacques-Olivier Travers, fauconnier

Et de prendre un exemple concret: «C’est comme un joueur qui met toujours la même paire de chaussettes pour gagner un match, un animal c’est pareil. Il a sa routine. Il sait que deux fois par semaine il va rentrer dans sa caisse pour aller au match. Et là, plus rien. Je ne sais pas à quel point cela le perturbe mais, même si on fait tout pour qu’il ne soit pas trop affecté, comme voler, une chose est sûre, perdre ses repères pour un animal n’est jamais bon.» Comme un hockeyeur mis en quarantaine, on lui a coupé les ailes…

Une sortie devant… 6 personnes

Si Sherkan ne peut plus se produire non plus au Parc animalier des Aigles du Léman, il a pu, malgré tout, reprendre son envol jeudi dernier et voir un peu de monde dans le cadre d’une petite animation pédagogique, autorisée, dans une station en France voisine. «Mais quand on dit un peu de monde, il y avait six personnes, pas… 6000 comme aux Vernets!, se marre Jacques-Olivier Travers. Ce n’était pas comparable, mais Sherkan a chanté, il était content!»

Comme tout le monde, il espère maintenant refaire son apparition à la patinoire avec ce public qui manque tant. «Mais je crains qu’en France, on soit à nouveau confiné jusqu’à début mai», soupire le Savoyard, qui va devoir occuper Sherkan et le garder en forme…