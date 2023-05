Fête de la danse à Genève – On a bu mais on a aussi beaucoup dansé ce week-end Gambiller à la Perle du lac, à la Jonction ou à Meyrin, tel était le programme. Benjamin Chaix

Les Halles du Jardin de la Jonction. MAGALI GIRARDIN

La légende prête à Terpsichore des enfants qui ne sont pas de ce monde. Les sirènes en feraient partie. On parle aussi de Linos, professeur de musique des dieux de l’Olympe, que son élève Héraclès tua parce qu’il le corrigeait trop sévèrement. Il y aurait aussi le guerrier Rhésos, un roi de Thrace célèbre pour ses chevaux ultrarapides. Les vrais descendants de la muse de la danse, eux, sont innombrables. Ils sont de toutes les époques et de tous les pays. Nombre d’entre eux se sont rassemblés ces derniers jours – principalement samedi et dimanche – dans toute la Suisse pour la Fête de la danse. À Genève, on les a rencontrés dans plusieurs lieux très différents.

Ce même week-end, le canton célébrait aussi la dive bouteille grâce aux Caves ouvertes. Ses habitants avaient en plus la Nuit des musées à leur programme. Entre Arve et Rhône, beaucoup étaient dans les rues. «La Jonction est à vous» avait vidé les greniers sur les trottoirs. C’était festif et chaleureux. Et pourtant, malgré tant de propositions variées, les filles et fils de Terpsichore ont marqué leur préférence pour la danse enseignée, théâtralisée, contemplée, célébrée au fil d’un programme genevois favorisé par un temps plus clément que prévu.

Des plantes qui dansent

Par exemple, samedi à la Perle du lac, il fallait être au nombre des curieux matinaux attirés par la promenade proposée par le dendrologue Robert Perroulaz et Claire Méjean, architecte paysagiste au SEVE. Ces deux guides ne sont ni chorégraphes ni danseurs. Quoique… Le premier évoque ses souvenirs très anciens d’élève de l’Institut Jaques-Dalcroze! Une référence suggérée par la photo des rythmiciennes répétant la Fête de juin 1914 exactement là où se baladent les promeneurs. Claire Méjean parle d’histoire et Robert Perroulaz révèle que les plantes dansent elles aussi…

Connaissez-vous le sainfoin oscillant? Il n’y en a pas à la Perle du lac, mais le spécialiste cite la plus dansante des espèces végétales, dite aussi plante télégraphe. Le mouvement, sinon la danse, des arbres existe aussi. «Les mouvements biologiques qui les habitent sont invisibles mais nombreux. Deux autres causes les font bouger: les éléments naturels extérieurs, comme le climat et les vents, et bien sûr l’action humaine.» Robert Perroulaz file la métaphore chorégraphique: «Dans un parc comme celui-ci, les arbres ont été placés comme les figures d’un ballet. Dans les troupes classiques, il y a des étoiles bien en vue, parfois vieillissantes; ici c’est ce tulipier de Virginie d’environ 150 ans, planté par les anciens propriétaires des lieux, les Bartholoni.»

«Dans un parc comme celui-ci, les arbres ont été placés comme les figures d’un ballet.» Robert Perroulaz, dendrologue, à propos de la Perle du lac

Du végétal qui remue, les spectateurs de «L’éveil des monstres», par le collectif Oblique, en ont vu au cœur d’un bosquet proche du Musée des sciences. Cette année, l’un des principaux points de ralliement de la Fête de la danse était le Labo de la Perle et ses oasis, avec notamment cette performance étonnante de corps inanimés recouverts de branchages et d’herbe coupée. Les créatures sortent peu à peu de leur torpeur et de leur enveloppe végétale pour interagir avec le milieu naturel. Des héritiers du butô, cet art japonais surgi il y a une soixantaine d’années au plus près de la terre ravagée par le feu nucléaire.

Autre lieu phare de cette édition, la Halle de la Jonction, où de très jeunes élèves danseurs se mesurent courageusement à la scène immense, avant de s’asseoir devant un couple de professionnels aguerris. Laurence Yadi et Nicolas Cantillon, de la Cie 7273, forment un couple de danseurs genevois au brillant parcours. On les connaît depuis une vingtaine d’années et ils sont toujours aussi jeunes et facétieux, présentant ce samedi de fête une création ludique, «Fall in», qui a le charme du patchwork de références à toutes les danses. Beaucoup d’humour et de maîtrise à tous les niveaux, même dans les démonstrations les plus acrobatiques…

Parmi bien d’autres propositions – joli moment de patin à roulettes intergénérationnel devant le Pavillon ADC à la place Sturm – on retiendra pour terminer l’invitation faite par le Théâtre Forum Meyrin à la Cie Dyptik. Une explosion d’énergie et de rythme venue de Saint-Étienne dans le préau de l’école primaire de Vernier-Village. «Mirage (un jour de fête)», tel est son titre. Et quelle fête!

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.