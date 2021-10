Revendications à Uni Mail – «On a besoin des repas à 3 francs maintenant!» Le syndicat étudiant de l’Université de Genève a organisé mardi une distribution alimentaire à prix libre et réclame le retour des plats à petits prix. Lorraine Fasler

Jules Stassen et Aline Chapuis, membre de la faîtière de l’université. LAURENT GUIRAUD

«Nous sommes toujours autant précaires, épuisés et stressés. La crise du Covid-19 n’est même pas finie», déplore Jules Stassen, membre du comité de la CUAE. Mardi midi, le syndicat étudiant de l’Université de Genève a convié la presse devant Uni Mail afin de réclamer le retour immédiat et pour toujours des repas à 3 francs, proposés durant deux mois au printemps dans les cafétérias universitaires, mais non reconduits, faute de budget. Il insiste sur le succès de l’opération: 22’380 repas ont été distribués.

Pour rappel, les fondations privées n’ont pas poursuivi le financement et le Conseil d’État demande à l’Université de Genève (UNIGE) de proposer un plan ciblé visant uniquement les étudiants dans le besoin pour rentrer en matière (en réponse à une motion du Parti socialiste acceptée au Grand Conseil le 2 juillet). Le Département de l’instruction publique nous indiquait le 15 octobre vouloir éviter «l’arrosage» systématique de l’ensemble des quelque 25’000 étudiants (étudiants des HES compris) quelle que soit leur situation financière.