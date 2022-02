Infanticide : témoignage des parents – «On a besoin de savoir pourquoi cette femme a tué notre fille» Incarcérée depuis 2018, une Fribourgeoise de 27 ans sera jugée le mois prochain pour assassinat. Les parents de la victime, une enfant de 2 ans, espèrent des réponses. Benjamin Pillard

La mère de la fillette confie n’avoir jamais douté de l’innocence de son ex-mari. Quant à la désormais ex-compagne de ce dernier, elle nie aussi toute implication depuis son arrestation survenue onze jours après le crime. Yvain Genevay

Vuadens (FR), 2500 habitants, à côté de Bulle. Dimanche 11 novembre 2018, vers 10 h 30, un trentenaire découvrait sa fillette de 2 ans et demi sans vie dans sa chambre d’enfant, au sol. «Sur le moment et jusqu’à l’incarcération de ma compagne onze jours plus tard, c’était évident pour moi qu’elle était tombée de son lit à étage…»