Ville de Genève – Omnipotente, la gauche veut fermer les quais à la circulation le week-end Majoritaires, le PS, les Verts et Ensemble à Gauche ont imposé une procédure de «débats accélérés» afin de faire passer toutes leurs propositions. Des élus de droite ont quitté la salle en nombre en guise de protestation. Théo Allegrezza

Image d’illustration du Conseil municipal de la Ville de Genève, qui se tient à l’OMM. Enrico Gastaldello

La gauche a gagné les élections et elle tient à le faire savoir. Mardi soir, les alliés socialistes et Verts – soutenus par Ensemble à Gauche (EàG), avec qui ils détiennent la majorité au Conseil municipal de la Ville – ont imposé à trois reprises une procédure de «débats accélérés» afin de faire passer l’ensemble de leurs objets «urgents» figurant à l’ordre du jour, dont une motion demandant de fermer les quais à la circulation automobile durant les week-ends cet été. Écœurés, les élus de droite (PLR, UDC et MCG) ont quitté la salle avec fracas, dénonçant un «déni de démocratie».