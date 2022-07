Étude sur le Covid-19 – Omicron échappe plus aisément aux barrières immunitaires Une étude de l’Université de Genève et des HUG confirme que le variant du SARS-CoV-2 a une capacité bien plus grande d’échapper à notre immunité. Elle montre aussi que les personnes vaccinées restent dix fois mieux protégées que les autres. Aurélie Toninato

Alors que les cas de Covid-19 repartent à la hausse et qu’on est entré dans une nouvelle vague, une équipe du Centre des maladies virales émergentes de l’Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a étudié dans quelle mesure les anticorps générés lors d’une première infection au Covid-19 étaient capables de neutraliser les différents variants du SARS-CoV-2.

Immunité amoindrie mais toujours efficace contre les formes graves

La vaccination demeure néanmoins intéressante: chez les vaccinés contre le SARS-CoV-2 originel, la capacité de neutralisation est certes moindre face à Omicron, mais elle reste bien supérieure à l’immunité naturelle seule. Selon l’étude, leur niveau d’anticorps est environ dix fois plus élevé que chez les personnes n’ayant qu’une immunité postinfection.

La combinaison des deux immunités semble conférer des niveaux d’anticorps réactifs encore plus élevés et moins ciblés – donc plus aptes à neutraliser les variants. «Ainsi, Omicron peut échapper à l’immunité existante et provoquer une infection, mais les hospitalisations et les décès dus au Covid-19 restent en revanche moins fréquents après la vaccination», relève Isabella Eckerle, professeure au département de médecine de l’UNIGE et responsable du Centre pour les maladies virales émergentes.

Elle met toutefois en garde: «Le SARS-CoV-2 conserve une capacité étonnante à muter, qui semble en outre s’accélérer.» La vigilance est donc de mise, en particulier alors que les courbes épidémiologiques remontent nettement, comme c’est le cas en ce moment.

Cohorte de 120 personnes

Pour cette étude, l’équipe de chercheurs a analysé la capacité de neutralisation de 120 personnes infectées par le SARS-CoV-2, par la souche originale comme par l’un des variants, avec un âge moyen entre 28 et 52 ans, sans comorbidités majeures et ayant souffert d’une forme légère à modérée de la maladie. Une cohorte qui représente, selon Isabella Eckerle, «la majorité des cas dans la population».

Les chercheurs ont également produit une méthode de modélisation pour étudier les changements génétiques des variants, sur le modèle de ce qui se fait déjà pour la grippe. Cela permet de déterminer si, face à tel ou tel variant, les anticorps générés lors des infections sont encore efficaces.

«Les découvertes que nous faisons aujourd’hui ouvrent des perspectives et une compréhension qui seront utiles bien au-delà du SAR-CoV-2», indique encore Benjamin Meyer. La pandémie a également permis une accélération sans précédent de la recherche sur les vaccins. Des équipes travaillent actuellement sur des vaccins en spray nasal.

