Propagation en Suisse – Omicron devrait devenir dominant dans quelques jours déjà

Le nouveau variant du coronavirus se propage à une vitesse fulgurante. Il supplantera le Delta plus tôt que prévu. «Les choses ne s’annoncent pas bien», selon l’épidémiologiste Christian Althaus.

Le variant Omicron représente déjà officiellement près de 2% des nouveaux cas. Les chiffres sont sans doute bien plus élevés en réalité.

Les restrictions internationales n’ont pas réussi à l’arrêter. Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, se propage à une vitesse fulgurante. Le 11 novembre, il a été détecté pour la première fois au Botswana, puis le 14 novembre en Afrique du Sud. Entre-temps, selon l’OMS, 57 pays ont déjà signalé des cas – dont la Suisse.

Selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le variant Omicron représente déjà 1,9% des cas en Suisse. Cette estimation fait référence à la situation du 28 novembre. Il faut compter avec deux semaines de délai, car le séquençage en laboratoire prend du temps. Et la Suisse ne séquence que 15% des cas confirmés. Cette proportion est élevée, en comparaison internationale, mais certains pays sont bien plus avancés. Le Danemark, par exemple, recherche des mutations dans plus d’un cas sur deux.