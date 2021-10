Cinéma – Omar Sy signe un contrat phare avec Netflix L’acteur français âgé de 43 ans a signé un contrat longue durée avec la plateforme américaine, à la fois comme acteur et comme producteur.

Omar Sy à Los Angeles, le 13 février 2022. AFP

Omar Sy se marie avec Netflix: après le succès mondial de la série Lupin, la super star française a scellé un contrat de plusieurs années avec la plateforme américaine pour produire et jouer dans des films, une première pour Netflix et un comédien français.

«Netflix s’est engagé sur un contrat pluriannuel de films avec l’acteur et comédien de premier plan Omar Sy. Cet accord verra la société de production de Sy basée à Paris et à Los Angeles développer des films originaux pour Netflix, avec Sy comme acteur et producteur exécutif», a annoncé mardi dans un communiqué le géant américain du streaming.

L’information avait été dévoilée mardi par le magazine américain «Variety» en précisant que ce type de partenariat était une première entre Netflix et un acteur ou un réalisateur français. D’après la presse spécialisée, seule la comédienne Vanessa Kirby (The Crown) a fait de même avec Netflix.

Cité dans le communiqué, Omar Sy s’est dit «très heureux d’avoir l’occasion de poursuivre (sa) relation» avec Netflix et a «hâte de cette prochaine étape dans (leur) aventure commune». Netflix n’a pas précisé le montant du contrat avec Omar Sy. Ce dernier s’est borné à relayer sur Twitter l’annonce de la plateforme.

Triomphe français

Déjà connu à l’international et aux États-Unis depuis le succès du film français Intouchables (2011), Omar Sy a été le héros en 2021 de la série Lupin, premier triomphe français sur Netflix, qui a conquis des dizaines de millions d’abonnés dans le monde.

Selon la société américaine aux 209 millions d’abonnés, la série Lupin, réalisée par le Français Louis Leterrier, fut «l’une des plus populaires» de son histoire, jusqu’au succès actuellement retentissant de la série sud-coréenne Squid Game.

Pour Gaëlle Mareschi, directrice de la création internationale originale pour Netflix en France, la plateforme a «beaucoup de chance d’avoir étroitement travaillé avec Omar depuis de nombreuses années» et elle s’est déclarée «enthousiaste à l’idée d’élargir (leur) partenariat». Un prochain film réalisé par Louis Leterrier, Tour de Force, avec Omar Sy et Laurent Lafitte, devrait être lancé sur Netflix en 2022, selon la société.

«Success story»

Omar Sy incarne une extraordinaire «success story» en France et à l’étranger. Né en janvier 1978 à Trappes (Yvelines) d’un père sénégalais et d’une mère mauritanienne qui élèvent huit enfants, ami de l’acteur Jamel Debbouze, il débute une carrière d’humoriste à la radio puis à la télévision où il rencontre le succès sur Canal + avec son complice Fred Testot (Service après-vente des émissions – SAV).

Après quelques succès d’estime au cinéma, Omar Sy remporte un César du cinéma français et la notoriété internationale, notamment en Amérique, grâce au film Intouchables avec François Cluzet. Son triomphe lui donne accès à l’industrie du cinéma américain. D’après la presse spécialisée, il réside avec sa famille depuis 2012 à Los Angeles.

Mi-septembre, la super star de 43 ans avait été le seul Français à figurer dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de la planète, classement dressé par magazine américain «Time».

AFP

