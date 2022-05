Festival de Cannes – Omar Sy ovationné à l’ouverture d’Un certain regard «Tirailleurs», film dont il est le héros, vise le prix aux côtés de dix-huit longs métrages, dont, pour la première fois, une œuvre pakistanaise. Opinion Edmée Cuttat

De gauche à droite: Alassane Sy, Jonas Bloquet, Alassane Diong, Omar Sy, Mathieu Vadepier et Bamar Kane pour la présentation du film «Tirailleurs» au Festival de Cannes. KEYSTONE

Alors que Tom Cruise, escorté par la Patrouille de France, mettait le feu au tapis rouge avant la projection de «Top Gun: Maverick», Omar Sy enflammait lui, à quelques mètres des célèbres marches, le Théâtre Debussy lors de l’ouverture d’Un certain regard. Debout pendant de longues minutes, les spectateurs ont réservé un accueil de superstar à l’acteur, héros de «Tirailleurs» signé Mathieu Vadepied, dont il est aussi le coproducteur.

Celui-ci a été capturé dans son village en 1917, comme quelque 200’000 Africains, pour servir dans l’armée française. Les tirailleurs sénégalais (même si le recrutement ne se limitait pas à eux) sont envoyés en première ligne, où ils mourront par dizaines de milliers.

Relation père-fils conflictuelle

Si Mathieu Vadepied, caméra à l’épaule, raconte la guerre, le fracas des bombes, avec leur cortège d’horreurs, d’atrocités, de destins brisés, de corps broyés, il se penche aussi sur les rapports à la fois affectueux, compliqués et conflictuels qu’entretiennent les deux protagonistes. Alors que le père tient à garder le contrôle sur son fils et veut absolument le ramener vivant, ce dernier refuse de lui obéir. D’autant qu’il est passé caporal et devenu le supérieur de papa.

Au-delà de l’interprétation et de l’intérêt cinématographique, on relèvera l’utilité de «Tirailleurs», œuvre de mémoire en hommage aux courageux combattants arrachés à leurs familles. Rappelons que ce corps militaire a été dissous en 1960.

