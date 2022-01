Mon animal et moi – «Ollie», sauvée d’une poubelle, devait être nourrie au biberon toutes les deux heures» Entre Patricia et sa petite chienne, c’est à la vie à la mort… Mais surtout à la vie! Saskia Galitch

Patricia Benetti, Vaudoise née en août 1961, domiciliée à Beaumont, en France voisine, et Ollie, 3 ans, chienne de chasse trouvée dans un container d’ordures peu après sa naissance, en octobre 2018. Yvain Genevay / Tamedia

Quand on lui demande le premier mot qui lui vient en tête en pensant à sa petite chienne Ollie, Patricia n’hésite pas une milliseconde: «Elle est ma puce… et quand je dis ça, ça veut tout dire!» Le regard tendre, elle reprend: «Il y a une année, atteinte d’un cancer, j’ai dû subir l’ablation d’un tiers du poumon droit. Eh bien, très franchement, avant l’opération, je me suis fait un sang d’encre pour elle au cas où il m’arriverait quelque chose. Ça paraît idiot mais… que se passerait-il pour elle? Comment pourrait-elle supporter mon absence? Oh bien sûr, mon compagnon s’en serait occupé mais… pas comme moi! Je sais que cela semble excessif et presque dangereux mais d’une certaine manière, il n’y a que moi pour elle et elle pour moi…»