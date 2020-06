France – Olivier Véran: «le gros de l’épidémie est derrière nous» Le ministre français de la santé tient toutefois à rappeler que la lutte contre le coronavirus n’est pas finie.

Le ministre de la santé peut être satisfait. KEYSTONE/EPA/LUDOVIC MARIN

En France, «le gros de l’épidémie (de Covid-19) est derrière nous», a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran sur LCI. Mais il a souligné que la lutte contre le coronavirus n’était pas terminée.

«Le virus n’a pas terminé sa circulation dans le territoire» et cela «ne veut pas dire que nous nous arrêtons face au virus», a expliqué Olivier Véran. Il a rappelé que des mesures barrière et autres restrictions restaient en vigueur.

«Nous continuons les tests et le contact tracing (recherche des personnes en contact avec des cas confirmés)», et il faut toujours «éviter les regroupements de plusieurs personnes en milieu fermé", a-t-il prévenu. Les interdictions des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et des grands événements (plus de 5000 personnes) restent aussi en vigueur, a encore dit le ministre.

Et, alors que le gouvernement a été en mesure d’alléger au fur et à mesure les restrictions depuis le début du déconfinement, «nous serons capables de reprendre des mesures de protection si nécessaire», en fonction d’une «batterie d’indicateurs que nous suivons au jour le jour», a-t-il souligné.

( ATS/NXP )