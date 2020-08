Entretien avec une fine lame – Olivier Carrard continue d’aiguiser les ambitions des épéistes suisses L’avocat genevois, champion d’Europe en 1982 et arbitre au TAS, terminera l’été prochain son quatrième et dernier mandat à la tête de la Fédération suisse d’escrime. Il rêve d’une touche finale heureuse, sur la piste olympique de Tokyo. Pascal Bornand

Olivier Carrard, une fine lame et un habile président. Laurent Guiraud

Un shooting photos à l’ombre du Grand Théâtre. Olivier Carrard (63 ans) se met en garde et tombe le masque. Le personnage d’apparence austère se fend alors d’un large sourire. Cela fait trois ans que l’ancien champion d’Europe n’a plus dégainé son épée. La faute à un accident de ski. Finies les passes d’armes récréatives à Florimont. L’avocat genevois, spécialisé dans le droit commercial et judiciaire, ferraille ailleurs. La fine lame est un rhétoricien habile, un arbitre respecté auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne. En vingt-cinq ans d’activité, il a géré plus de 400 dossiers.