Dans la sucrée scène de plage qui faisait l’ouverture de «Grease», en 1978, Olivia Newton-John s’adressait à John Travolta: «Alors, c’est la fin?…» lui lançait-elle avec une tristesse espiègle. Revoir cela cette semaine m’a serré le cœur. C’est la fin, oui, Olivia Newton-John. Ou Sandy, comme vous souhaitez peut-être l’appeler au moment où le «cancer l’a rattrapée», cette expression idiote.

L’artiste est l’objet d’une ironie qui se croit moderne, depuis la funèbre nouvelle. Dès ses débuts, le «Los Angeles Times» avait d’ailleurs écrit: «La seule chose méchante qu’on trouve à dire sur Newton-John est qu’elle est trop gentille.»

Elle demeure coincée dans l’imaginaire comme la gamine en col claudine rouge et jupe longue se retrouvant dans ce chassé-croisé amoureux et musical qui a pris de l’âge. C’est mièvre, sûrement sexiste, la pom-pom girl et le pseudo bad boy en perfecto.

Elle avait ce nom presque aristocratique, que l’on prononce toujours en entier, tranchant avec la suite, où les chanteuses n’eurent de cesse de se réduire à un prénom, c’est-à-dire à une marque. Olivia Newton-John n’était pas une marque, juste une très bonne chanteuse, que Travolta avait su imposer sur le film, après son triomphe disco-suicidaire de «Saturday Night Fever» un an plus tôt.

Elle chantait façon proto Céline Dion ou Taylor Swift, à qui elle sera comparée plus tard: ce truc soprano country-dance additionnée d’une sensualité d’autant plus troublante qu’elle perlait de la sueur de «Physical» ou du simple mouvement de la langue sur les dents.

À chaque génération son coup de chaud. Martine Carol ou Bardot autrefois, Sharon Stone ensuite, peut-être Beyoncé à poil sur un cheval en plastique désormais.

Olivia Newton-John eut ainsi son moment, débarquant talons hauts et épaules si nues dans la dernière scène de «Grease», et laissant bouche bée un gamin de 14 ans. Fermez les yeux. Faites «You’re the one that I want, ouh ouh ouh!» tout doucement, roulis léger plus roll que rock. Merci pour la danse, Olivia Newton-John.

