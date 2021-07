Festival de Cannes – «Olga», une jeune gymnaste tiraillée entre deux pays Pour son premier long métrage, une coproduction franco-suisse, Elie Grappe parle de jeunesse et d’identité, de réussite et d’échec. Edmée Cuttat

Olga, d’Elie Grappe, avec Anastasia Budiashkina. DR

Nous sommes en 2013. Championne de gymnastique de 15 ans, Olga (Anastasia Budiashkina, très convaincante) est tiraillée entre la Suisse où elle s’entraîne pour les championnats d’Europe à Stuttgart et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les événements explosifs de la place Maïdan.

Si cette dernière a envoyé Olga dans la patrie de son père décédé, c’est pour la mettre à l’abri. Ses enquêtes sur la corruption régnant dans les plus hautes sphères de l’État constituent une vraie menace et pourraient contraindre sa fille à renoncer à ses ambitions sportives. L’adolescente vit dès lors un quotidien compliqué. Non seulement elle doit faire ses preuves dans une discipline des plus rude, mais supporter l’exil et surtout envisager d’abandonner sa nationalité ukrainienne, alors que Kiev est à feu et à sang. Sans compter que sa mère se bat sur le front.