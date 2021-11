Sorties cinéma – «Olga», «Haute couture», «Amants»: quels films aller voir cette semaine? Un réalisateur prodige face à la vieille garde, Nicole Garcia, Nathalie Baye ou Jean-Paul Rouve. Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«Olga», sous la rigueur, la tempête des émotions

«Olga», premier film du réalisateur Elie Grappe, sélection suisse pour l’Oscar du meilleur film étranger . DR

En 2013, Olga, gymnaste de 15 ans aux épaules aussi baraquées que sa détermination, fuit l’Ukraine. Sa mère, journaliste militante qui y couvre les manifestations proeuropéennes, «l’Euromaïdan», au péril de sa vie, voit cet exil à Macolin en Suisse avec soulagement. Mais bientôt, l’angoisse, la culpabilité même, ronge l’adolescente.

Pour ce premier film, le réalisateur Elie Grappe s’inspire de la rigueur des athlètes qu’il observe. Comme pour mettre à distance tout pathos encombrant, le regard se contient dans la froideur. L’effort ici, s’il transpire ses douleurs physiques et psychologiques aux entraînements, disparaît comme par magie lors de l’exécution officielle des figures.

Cette gymnastique mentale entre ce qui se montre et ce qui reste caché, le cinéaste se l’impose avec la même sévérité. Le récit, à la manière des mains enduites de magnésie, ne glisse jamais vers les symboles faciles ou les atermoiements évidents. D’où l’étonnante facture d’un film qui semble flirter avec le documentaire et pourtant, malaxe sa fiction à pleine peau. Arqué vers le ciel, au risque de se fracasser au sol, «Olga» capte alors l’extraordinaire ambition des hommes à vouloir tutoyer les dieux.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Olga» Afficher plus Réalisateur: Elie Grappe

Avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova

Chronique dramatique (CH, 87’)

«On est fait pour s’entendre», plus fort s.v.p.!

Pascal Elbé tourne et joue dans «On est fait pour s’entendre». DR

Antoine devient sourd. Et pourtant, il n’a pas encore l’âge d’être malentendant. Mais il faut reconnaître que cela lui bousille la vie. Et qu’à cause de cela, il s’enlise dans une succession de quiproquos. Dans ce rôle aussi tragique que cocasse, on retrouve Pascal Elbé. Lequel a aussi tenu à réaliser ce film où il donne la réplique à une Sandrine Kiberlain comme toujours inventive et tranchante.

«On est fait pour s’entendre», comédie par moments vacharde, est même la troisième réalisation d’un comédien qui, après «Tête de Turc» et «Je compte sur vous», commence à y prendre goût. «Cela me rend très heureux, nous racontait-il récemment lors d’une visite en Suisse. En trois films, je pense avoir pris de la bouteille. Je m’en fous davantage de plaire ou non.»

Et s’il tient à y jouer, c’est aussi, affirme-t-il, parce qu’il s’apprécie comme acteur. Vanité? Même pas. «Cela me permet d’être à la bonne distance et de me nourrir de l’avis des autres. Et cela sans facilité. Le casting, j’ai mis longtemps à le concocter. Valérie Donzelli et François Berléand, je n’avais d’ailleurs jamais joué avec eux.»

En dehors de cela, Pascal Elbé avoue qu’il ne se méfie pas assez. «J’aime à penser que les gens sont bienveillants mais je me trompe parfois cruellement. J’en suis du reste plus étonné que déçu. De toute façon, les gens de nature méfiante me fatiguent.» Quant aux regrets, il n’en avoue qu’un seul. «J’ai été aimé, certes, mais pas assez aimé.»

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«On est fait pour s’entendre» Afficher plus Réalisateur: Pascal Elbé

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé

Comédie romantique (Fr., 92’)

«Haute couture», cousu au petit point

Nathalie Baye et Lyna Khoudri donnent à un film prévisible leur précision des gestes et des émotions. DR

Dans les ateliers Dior, des règles immuables organisent le ballet des petites mains, des cousettes aux premières d’atelier. Chevronnées, rigoureuses, ces dames persiflent parfois mais en général, le silence domine les bisbilles et éloigne le quotidien. Jusqu’au jour où surgit une apprentie venue des banlieues, surdouée qui fait tâche.

Sur ce canevas très prévisible, «l’ancienne» Nathalie Baye émerveille par sa puissance de jeu face à une révélation, Lyna Khoudri, vue dans «Papicha» ou «French Dispatch». Comme une robe griffée, ça ne pouvait mieux tomber.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Haute couture» Afficher plus Réalisatrice: Sylvie Ohayon

Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri

Drame (Fr., 101’)

«Passion simple», mais c’est plus compliqué

Serguei Polunin et Laetitia Dosch dans «Passion simple». DR

Adapté du récit d’Annie Ernaux qui inspira déjà les comédiens de théâtre, «Passion simple» raconte l’amour fou, violent, total et absurde pour un homme. La femme raconte cette aventure incandescente – magnifique Laetitia Dosch qui sublime ce rôle par un engagement total. La caméra suit cette entreprise qui se révèle à la fois autodestructrice et riche d’enseignement. Seule la bande son, d’une redoutable adéquation, semble cadrer ce flux émotionnel.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Passion simple» Afficher plus Réalisatrice: Danielle Arbid

Avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin

Drame (Fr., 99’)

«Amants» fatigue Nicole Garcia

«Amants» ou l’éternel triangle amoureux, n’est pas transcendé par la réalisatrice Nicole Garcia. DR

Pierre Niney et Benoît Magimel s’efforcent à crédibiliser une histoire inconséquente tournée par Nicole Garcia, ici peu inspirée. Voilà une histoire d’amour qui se déroule sur plusieurs années et différents continents. Avec, au centre, un mystère qui remet en cause la passion tout en permettant de s’interroger sur les mécanismes de la trahison.

D’un strict point de vue récitatif, le film se laisse voir avec une certaine nonchalance, un peu comme si on lisait un vieux roman-photo dans un aéroport entre deux vols. Le trio de comédiens convoqués est relativement convaincant. Pierre Niney et Benoît Magimel y semblent de la même trempe, Stacy Martin est moins marquante.

Mais la mise en scène de Nicole Garcia reste à la traîne. La crédibilité s’en ressent. «Amants» n’est pas son meilleur film.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Amants» Afficher plus Réalisatrice: Nicole Garcia

Avec Pierre Niney, Stacy Martin

Thriller (Fr., 102’)

«Ghostbusters: after life», version kid

Encore une resucée du classique de 1984, «Ghostbusters: Afterlife» est réalisé par Ivan Reitman… qui ne pourra pas se plaindre. DR

Dans les années 1980, entre «Goonies» et autres chasseurs de fantômes, une génération de cinéastes américains pointait. Emmenée par Steven Spielberg, ce gang de surdoués enchantait les gamins de l’époque… et même leurs enfants, puis leurs petits-enfants. De ce point de vue, la détermination des producteurs hollywoodiens à ressusciter la ferveur pour ces aventuriers de l’enfance peut se comprendre.

«Ghostbusters», la splendide incursion d’un gang mené par Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis, et secondé par la sémillante Sigourney Weaver, a vu sa version féminine, voici sa version kid. Le fils du réalisateur Ivan Reitman, Jason, tient le fusil. Vous êtes prévenus, à vos magnétos!

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Ghostbusters: after life» Afficher plus Réalisateur: Jason Reitman

Avec Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Sigourney Weaver

Comédie (USA, 124’)

«Le pouvoir du chien» («The Power of the Dog»), un western très classe

Benedict Cumberbatch, en route pour l’oscar? Sa performance emballe dans «The Power of the Dog». NETFLIX

Depuis douze ans, Jane Campion n’avait pointé qu’avec la minisérie «Top of the Lake». Avec «Le pouvoir du chien» («The Power of the Dog»), la réalisatrice retrouve le format cinématographique. Produite par Netflix, sacrée par le Lion d’or… la Néo-Zélandaise s’est toujours débrouillée pour maintenir son intégrité. La preuve, encore, avec cette brillante adaptation du roman culte de Thomas Savage. Un texte à la simplicité laconique où vibrent la sauvagerie des âmes et la fragilité des corps.

Dans le Montana de 1925, Phil (Benedict Cumberbatch), en mâle alpha à la superbe arrogante et brutale, domine son frère plus timide George (Jesse Plemons). Ce gentil gars finit par épouser une veuve, la ramène au ranch avec son fils. Les tensions sexuelles s’exacerbent, des secrets s’esquissent, dangereux dans ce climat de mâle toxicité.

Campion, fine anthropologue de formation, sait puiser dans le paysage la matière qui façonne les sociétés, y inscrire les pulsions qui travaillent ses personnages. Voir les vagues puissantes de «La leçon de piano», le Londres corseté de «Portrait of a Lady». Plus encore que ces forces telluriques, son cinéma, ici cadré par les codes du western, rappelle sans cesse la puissance universelle de la sexualité. Sur grand ou petit écran.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le pouvoir du chien» Afficher plus Réalisatrice: Jane Campion

Avec Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons

Film noir (NZ, 127’)

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.