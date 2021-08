Succession d’Angela Merkel – Olaf Scholz, le candidat qu’on n’attendait plus Profitant des erreurs de ses concurrents, le ministre des Finances est en tête des sondages de popularité. Mais le candidat des sociaux-démocrates doit vivre avec un parti qui ne convainc plus ses électeurs. Christophe Bourdoiseau

La visite du candidat de la gauche allemande à la Chancellerie à Babelsberg n’est pas un franc succès. DR

La buvette du club de foot du Fortuna Babelsberg est déserte. À part les médias, il n’y a pas grand monde pour voir le ministre social-démocrate des Finances boire une bière et manger une Bratwurst, la traditionnelle saucisse grillée allemande en sandwich dans un Brötchen (petit pain). Une sorte de bain de foule sans foule.

Le candidat de la gauche à la succession d’Angela Merkel discute avec quelques entraîneurs. À quelques mètres de là, on entend un «Casse-toi!» irritant momentanément ses quatre gardes du corps. On éclate de rire en observant la meute de journalistes tournant autour de ce parachuté à Potsdam, la seule circonscription à l’est de l’Allemagne où le Parti social-démocrate (SPD) est encore certain de remporter un mandat direct lors des élections législatives du 26 septembre.