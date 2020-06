Tennis – Officiel: l'US Open aura lieu fin août à New York Le gouverneur de l'Etat de New York a confirmé mardi la tenue du Grand Chelem américain, dès le 31 août. Jérémy Santallo

Rafael Nadal est le tenant du titre à l’US Open. KEYSTONE

Il ne manquait plus que le feu vert des autorités locales et le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a donné son approbation mardi. L'US Open se tiendra bien du 31 août au 13 septembre, sans public.

Développement suit.