Art – Odyssée entre fiction et réalité Les clichés animaliers de David Olifson et la fresque fantastique de Thierry Clauson s’exposent à la galerie Humanit’Art à Genève. Carole Kittner

«Khaos», œuvre de Thierry Clauson intégrant quelques images de David Olifson. THIERRY CLAUSON/DR

«Photographier les animaux en Afrique est un rêve que je nourris depuis longtemps», glisse David Olifson, photographe genevois habitué à immortaliser l’Inde ou Cuba. En 2021, alors que la pandémie sévit encore, il se lance et vole vers le Botswana. Il tente sa chance dans des conditions complexes et sans avoir jamais photographié d’animaux.

Maman girafe et son girafon au Botswana. DAVID OLIFSON/DR

Le coup de cœur suit: «Le delta de l’Okavango m’a tout simplement subjugué, cette nature était d’une beauté renversante. J’ai suivi un workshop sur place avec Pangolin Safaris et ensuite, j’étais prêt.» Les images que David a ramenées sont aussi fortes que réelles. à son retour, il les poste, comme on poste un dîner entre amis sur Instagram et le succès est immédiat.

Le roi de la savane au lever du jour. DAVID OLIFSON/DR

C’est ainsi qu’a mûri l’idée de célébrer les 5 ans de la galerie Humanit’art, dont il avait déjà fêté la première bougie avec ses photos sur l’Inde. Mais cette fois, le photographe souhaite aller plus loin et se rapproche de son ami, l’artiste Thierry Clauson. «J’ai eu envie de donner une nouvelle dynamique à mes images que je rêvais de voir intégrées dans l’univers de Thierry. Avec lui, on est dans «Blade Runner» ou «L’Armée des douze singes.» Clauson a immédiatement adhéré et s’est emparé des fresques de Cuba ou des temples indiens de David, en intégrant les animaux de l’Okavango. Le résultat, c’est «Khaos», une immense toile en 3D qui pourrait peut-être donner vie plus tard à une expérience immersive.

é léphant qui traverse la rivière Chobe. DAVID OLIFSON/DR

