Ski alpin – Odermatt: «On verra ce qui me reste dans mon réservoir» Grand jour pour Lara Gut-Behrami, qui s’impose en super-G et s’adjuge le globe de cristal de la spécialité. Et pour Marco Odermatt, qui remporte sa 12e victoire de l’hiver et se rapproche du record de Maier. Christian Maillard Soldeu

Lara Gut-Behrami et Marco Odermatt peuvent avoir le sourire: le ski suisse a brillé jeudi en Andorre. Getty Images

Grande journée pour le ski suisse ce jeudi dans la Principauté d’Andorre où l’hymne national a résonné à quatre reprises lors de ces finales de Coupe du monde. Lara Gut-Behrami et Marco Odermatt ont fait en effet coup double: en s’imposant le matin, en lever de rideau, la Tessinoise a remporté le 4e petit globe de cristal de super-G de sa carrière alors que le Nidwaldien, qui avait déjà le trophée en poche, s’est offert une sixième victoire dans la discipline, sa douzième de la saison.

De quoi songer un peu plus à ce record des 2000 points qui lui tend les bras. Il lui suffira de monter ce samedi à Soldeu sur le podium du géant. «C’est impossible de ne pas y penser, sourit le double champion du monde de Courchevel. Tout le monde me pose cette question. Comme je l’ai déjà dit et redit, ce record n’est pas important pour moi. Je sais malgré tout que ce serait une grosse performance d’y parvenir. Mais pour moi, les victoires et les globes de cristal sont prioritaires. Maintenant, si je devais m’imposer une 13e fois de l’hiver, je dépasserais Maier et ce serait super. On verra ce qui me reste dans mon réservoir.»

Cela a aussi été une longue saison pour Lara Gut-Behrami tout heureuse après sa troisième place la veille en descente de cette 37e victoire de sa carrière (sa 19e en super-G) et de s’adjuger ce nouveau trophée. «Le super-G est une discipline difficile et ce n’est pas simple de rester sur le podium, explique la Tessinoise. Il a fallu se battre jusqu’au bout. Mais je savais qu’en gagnant et en battant Federica Brignone, j’aurais le Globe. J’ai toujours voulu être rapide, peut-être trop. Pour l’année prochaine, je dois juste chercher à être plus relax.»

La Suissesse, qui avait gagné sa première victoire en Coupe d’Europe de géant à Soldeu en 2008, adore cet endroit. «J’aimerais bien qu’il y ait plus de courses ici, sourit la championne olympique de super-G. Aller à Barcelone et venir ici, c’est agréable. L’organisation est bien meilleure qu’à plein d’autres endroits. Ce serait cool d’avoir des Mondiaux dans cette station.» Les Andorrans ont en effet posé leur candidature pour 2029. «On adore venir ici où l’atmosphère est détendue et où on voit la plage en arrivant à Barcelone», se marre Marco Odermatt, qui dans six ans, sera peut-être toujours là.

