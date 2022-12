Ski alpin – Odermatt largement en tête après la première manche Le Nidwaldien s’est très bien placé en vue d’une victoire à Val-d’Isère en géant. Il a découpé la première manche samedi et compte 45 centièmes d’avance sur Manuel Feller. Loïc Meillard est dans le top 5. Rebecca Garcia Val d'Isère

Le Nidwaldien une jambe au-dessus. AFP

Marco Odermatt est monté sur le podium de chacune de ses cinq premières courses de la saison. La sixième risque ne de pas faire exception, au vu de sa première manche à Val d’Isère. Le Nidwaldien a découpé la Face de Bellevarde, et s’est offert une avance confortable sur l’Autrichien Manuel Feller (+0’’45). Le troisième provisoire, Alexander Schmid, compte déjà une seconde et 19 centièmes de retard sur la tête de course.

S’il se disait fatigué à la veille de la course, le spécialiste suisse de géant a prouvé encore une fois sa maîtrise totale. Là où d’autres skieurs ont peiné à rester sur les bonnes trajectoires, Odermatt a semblé faire tout juste. Il a skié vite et bien. Tout simplement.

Dans l’aire d’arrivée, personne ne semblait s’étonner plus que tant de l’issue de cette première manche. Il y a bien eu un peu plus de bruit au moment où les Français s’élançaient, mais ni Alexis Pinturault (top 10 à 1’’63 d’Odermatt), ni Mathieu Faivre et Victor Muffat-Jeandet (top 15) n’ont bousculé l’ordre établi à Val-d’Isère.

Loïc Meillard a su tirer son épingle du jeu dans le brouillard savoyard. Il a terminé cinquième de la première manche, et peut donc viser le podium. Justin Murisier, qui se remet toujours de sa blessure, pointe quant à lui dans le top 15 (+ 2’’07). Deuxième manche et confirmation à 12h30.



