Omnisports – Odermatt, Kambundji, la Nati et Josi honorés aux Sports Awards Le skieur nidwaldien et l’athlète bernoise ont été les grands lauréats du gala organisé ce dimanche soir à Zurich, récompensant les meilleurs sportifs suisses de l’année 2022.

Marco Odermatt a conservé son titre de sportif de l’année. Keystone

Et si c’était le début d’une hégémonie? Comme en 2021, Marco Odermatt a été élu sportif suisse de l’année 2022 à l’occasion du gala des Swiss Sports Awards, organisé à Zurich. Une évidence, tant le Nidwaldien de 25 ans a éclaboussé de son talent la saison de ski alpin. Premier Helvète à remporter le gros Globe de cristal depuis Carlo Janka en 2010, il a accroché à son palmarès sept victoires et terminé à seize reprises sur un podium. Il s’est également offert l’or en slalom géant aux Jeux olympiques de Pékin.

Odermatt a remporté la palme devant Simon Ehammer (médaillé d’argent du décathlon aux Championnats d’Europe et auteur de nombreux records de Suisse), Beat Feuz (médaillé d’or en descente aux JO), Noè Ponti (médaillé d’argent du 100 m papillon aux Championnats d’Europe), Nino Schurter (champion du monde de cross-country et vainqueur de la Coupe du monde) et Joel Wicki (roi de la lutte).

Chez les dames, c’est Mujinga Kambundji qui est repartie avec les honneurs. Déjà lauréate en 2019, la Bernoise de 30 ans est récompensée pour son sacre sur 200 m aux Championnats d’Europe et sur 60 m aux Championnats du monde en salle. Elle a également décroché l’argent européen sur 100 m et établi deux nouveaux records de Suisse sur 100 m (10’’89) et 200 m (22’’18).

Derrière elle figurent Marlen Reusser (médaillée de bronze sur le contre-la-montre aux Championnats du monde et championne d'Europe du contre-la-montre), Mathilde Gremaud (médaillée d’or en slopestyle et de bronze en big air aux Jeux de Pékin, médaillée d’argent aux X-Games en slopestyle) et les skieuses médaillées aux JO: Lara Gut-Behrami (or en Super-G et bronze en slalom géant), Michelle Gisin (or en combiné et bronze en Super-G) et Corinne Suter (or en descente).

Le prix de la meilleure équipe est revenu à la sélection suisse de football pour sa qualification pour la Coupe du monde. Le timing prête à sourire, quelques jours après l’humiliante élimination face au Portugal en huitièmes de finale (1-6)... La Nati était en concurrence avec les beach-volleyeuses Nina Brunner et Tanja Hüberli, médaillées d’argent aux Championnats d’Europe, ainsi que le relais mixte de VTT sacré champion du monde.

Sélectionné pour la quatrième fois de sa carrière au All-Star Game de la NHL, le capitaine de Nashville Roman Josi a remporté - comme en 2019 - le titre de MVP (couronnant le sportif le plus décisif) devant Granit Xhaka (football), Kerstin Kündig (handball), Alina Müller (hockey), Noel Ott (beach soccer) et Lia Wälti (football).

Urs Fischer, lui, a été plébiscité en tant que meilleur entraîneur. Le technicien zurichois présente des résultats particulièrement brillants à la tête de l’Union Berlin, actuel 5e de Bundesliga et qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Mentors de Simon Ehammer et Nino Schurter, René Wyler et Nicolas Siegenthaler étaient les autres nominés.

Le prix du meilleur talent a été décerné à la fondeuse zurichoise Anja Weber (21 ans), sacrée championne du monde M23 à Lygna (Norvège) en février, devant la Fribourgeoise Audrey Werro (vice-championne du monde M20 du 800 m) et Jan Christen (vice-champion du monde junior de VTT).

Enfin, Marcel Hug a reçu la palme du meilleur athlète paralympique pour la septième fois, après s’être imposé lors des marathons de Tokyo, Berlin, Londres, Chicago et New York. Une performance qui lui a permis de terminer premier au classement général des World Marathon Major Series, regroupant les six plus grands marathons urbains. Il devance Catherine Debrunner (victorieuse des marathons de Berlin et de Londres) et Manuela Schär (victorieuse du marathon de Boston).

Présent à la cérémonie, Roger Federer s’est vu remettre le prix d’honneur, trois mois après avoir annoncé la fin de sa prestigieuse carrière.

Tableau d’honneur Afficher plus Meilleur sportif: Marco Odermatt Meilleure sportive: Mujinga Kambundji MVP: Roman Josi Meilleure équipe: Équipe nationale masculine de football Meilleur entraîneur: Urs Fischer Meilleur sportif paralympique: Marcel Hug Meilleur talent: Anja Weber Prix d’honneur: Roger Federer

