Mondiaux de ski alpin – Odermatt devant Meillard: doublé suisse en géant! Le Nidwaldien a remporté le géant des Mondiaux de Courchevel/Méribel, juste devant le Valaisan. L’Autrichien Marco Schwarz complète le podium. Valentin Schnorhk

Loïc Meillard et Marco Odermatt peuvent savourer: ils terminent devant Marco Schwarz (à droite). AFP

Les Suisses ont fait très fort lors du géant des Championnats du monde de Courchevel/Méribel vendredi: Marco Odermatt a terminé juste devant son coéquipier Loïc Meillard. Seuls 32 centièmes ont séparé les deux hommes au final, eux qui avaient pris les 2e et 4e rangs de la première manche.

Pour Marco Odermatt, c’est un exploit. Le Nidwaldien de 25 ans s’est paré d’un deuxième titre mondial, cinq jours après avoir été sacré en descente. Alors qu’il avait un retard de 58 centièmes sur Marco Schwarz après le tracé initial, le leader du classement général de la Coupe du monde n’a pas calculé dans l’après-midi: sans réaliser une manche parfaite, il a fait le géant qu’il fallait pour s’imposer dans sa discipline de prédilection. Il devient le sixième Suisse de l’histoire à être titré en géant, le premier depuis Carlo Janka en 2009.

Une 2e manche énorme de Meillard

Mais ce succès est d’autant plus beau qu’il est celui d’un doublé suisse. Loïc Meillard prend la place de dauphin de ce géant, grâce à une deuxième manche de feu. Le Valaisan d’origine neuchâteloise a en effet signé le meilleur temps du second tracé, lui qui pointait au pied du podium le matin. À 26 ans, il remporte sa troisième médaille dans des Mondiaux, deux ans après avoir accroché deux fois le bronze (en combiné et en parallèle) à Cortina d’Ampezzo.

C’est la première fois depuis 1976 que la Suisse s’offre un doublé en géant masculin. Heini Hemmi avait alors remporté l’épreuve d’Innsbruck (qui comptait autant pour les Jeux olympiques que pour les Mondiaux), juste devant Ernst Good.

Le perdant de la journée est Marco Schwarz. L’Autrichien avait pourtant été largement le meilleur en 1re manche, mais a craqué sur le bas du tracé alors que le titre mondial lui tendait encore les bras. Côté suisse, les Grisons Gino Caviezel et Thomas Tumler se classent respectivement 9e et 18e.

