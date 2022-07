Carte blanche à Enrico Gastaldello – Ode au Léman Retrouvez chaque jour de cette semaine un voyage en images proposé par les photographes de la «Tribune». Enrico Gastaldello

1 / 9 ENRICO GASTALDELLO / AZZURROMATTO

C’est à la fois l’illustration d’un rapport à l’environnement et d’une relation quotidienne au lac que nous

donnent à voir les images ci-dessus. En complice et en observateur, le photographe a contemplé des cieux parfois lourds et tourmentés comme chez Constable. Il a aussi plongé dans ces flots fascinants et arpenté son coin de rivage pour en tirer ces choses vues à découvrir.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.