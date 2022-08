Festival des arts vivants à Nyon – Ode à l’amitié, pansement des âmes cabossées Séparés par un océan, Savino Caruso et Elvio Ávila racontent leur amitié née sur fond de dépression dans «Mi vida en tránsito», vendredi et samedi. Natacha Rossel

Savino Caruso, sur scène, et Elvio Ávila, à distance, racontent leur histoire dans «Mi vida en tránsito», créé en mars à Lucerne. RALPH KUEHNE

L’amitié de deux hommes contre vents et marées. Séparés par un océan, l’Argentin Elvio Ávila et le Suisse Savino Caruso ont trouvé dans l’art une vigie pour maintenir ce lien solide, intense, qui les unit depuis deux ans. Dans «Mi vida en tránsito», les deux artistes racontent leur vécu commun sur fond de dépression et d’idées noires. Ce spectacle sombre et lumineux à la fois, hissé à la première place du concours PREMIO (prix d’encouragement pour les arts de la scène), tient l’affiche du Festival des arts vivants (far°) qui s’ouvre ce mercredi à Nyon.