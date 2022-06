«Une sorte de déclaration d’amour» Afficher plus

Jean-Stéphane Bron en tournage dans sa rue. Laurent Bleuze RTS

Documenter le proche, voilà la mission que s’est donnée le cinéaste Jean-Stéphane Bron. Le très proche, même, puisque le réalisateur vit à la rue de l’Ale depuis dix-huit ans, dans le même immeuble qu’Ursula Meier et Lionel Baier. RTS1 diffuse dès le 3 juin sa série documentaire «Ma rue de l’Ale», dédiée à ce bout de monde. Il l’a arpenté pendant une année et demie, caméra au poing, à la recherche de personnages et d’histoires. On découvre José-Antonio le concierge, Gilles le maraîcher, Maricica la mendiante, les bouchers d’Elikan, et leur quotidien au fil des saisons.

Qu’a-t-elle de spécial, cette rue de l’Ale?

Rien de particulier, justement. C’est une rue populaire, en apparence assez ordinaire. Mais quand on s’y arrête, on s’aperçoit qu’elle contient, sur 164 mètres, le monde entier. Cette rue a toujours attiré toutes sortes de couches de la population; il y a un melting-pot incroyable. En tournant cette série, j’ai essayé de

poser mon regard sur ce territoire comme si j’abordais des rivages inconnus. La rue de l’Ale a une folie douce un peu belge, on y voit des gens assez baroques. Elle résiste admirablement et fort heureusement à la gentrification. Cette série documentaire, c’est une sorte de déclaration d’amour.

Ce sont les restrictions de voyage liées au Covid qui vous ont poussé à filmer sous vos fenêtres?