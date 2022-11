Une médecin fait passer un scanner à un patient. JULIEN GREGORIO/HUG

Genève, 8 novembre

Le rideau est tombé sur l’octobre rose, et j’apprends avec intérêt que le mois de novembre est désormais dédié aux maladies masculines, ce qui me paraît une excellente idée, les hommes étant moins enclins à se faire contrôler, et le cancer de la prostate étant à peine moins répandu que celui du sein.

À propos de l’incidence de ce dernier, je m’étonne que, dans votre article «Comment l’Amérique a inventé «Octobre rose» et son ruban» («Tribune» du 22-23 octobre), vous semblez avoir une quarantaine d’années de retard! En effet, lorsque j’ai subi l’ablation de mon sein gauche en 1985, le taux de femmes atteintes était estimé à une sur douze, chiffre que vous citez comme étant toujours d’actualité, tandis que vos confrères tant en France qu’en Suisse l’évaluent à une sur huit! (La différence provient peut-être du fait que votre source est l’OMS, dont les statistiques sont mondiales, et non pas spécifiques à la France et la Suisse.)

Cela dit, j’ai apprécié le fait que l’introduction de votre article promeut le dépistage sans parler de prévention – mot douloureux à lire pour les très nombreuses femmes conscientes qu’elles n’auraient rien pu faire pour éviter que ce fléau ne leur tombe dessus! Cela est particulièrement vrai pour les patientes atteintes avant l’âge de 50 ans – ce qui fut mon cas.

Il ne m’appartient pas d’évoquer les progrès réalisés depuis quarante ans dans le traitement du cancer du sein. J’en citerai toutefois un, qui me touche particulièrement parce que ma génération (j’ai 87 ans) n’a pas pu en bénéficier. Il s’agit des ganglions dans les aisselles, dont on faisait le curetage total jadis, tandis qu’aujourd’hui, on se contente de n’en traiter que deux, considérés comme sentinelles. Cette technique ménage considérablement le bras de la patiente, tandis que la pratique antérieure pouvait laisser celle-ci avec le bras, côté opéré, deux fois plus épais que l’autre. […] Les patientes d’aujourd’hui peuvent donc être contentes au moins de n’avoir pas à supporter cela en plus de leur poitrine mutilée.

Que cette lettre de femme très concernée par l’octobre rose ne m’empêche pas d’espérer que le mois de novembre épargnera à de nombreux hommes d’avoir à supporter les maladies qui leur sont propres.

Rosemary Wells-Marie

