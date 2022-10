Cinéma d’animation – Ocelot, espèce en voie de disparition Le conteur cinéaste invite à voyager avec «Le pharaon, le sauvage et la princesse». Suivez ce guide excentrique. Cécile Lecoultre

Dans «Le pharaon, le sauvage et la princesse», le cinéaste Michel Ocelot conte trois histoires romanesques dans trois époques et trois pays différents. NORD OUEST FILMS/DR

Depuis une quarantaine d’années, Michel Ocelot émerveille et secoue grands et petits avec des contes venus d’ailleurs. De «Kirikou» (1998) à son dernier, «Le pharaon, le sauvage et la princesse», ses histoires tournent autour du monde. Cette fois, en trois segments, l’Égypte antique, la France médiévale, l’Empire ottoman du XVIIIe siècle défilent en moyen métrage. Avec humour, le cinéaste précise: «Le format n’est pas vendeur mais tant pis… chaque récit impose sa longueur et je détesterais m’obliger à rallonger.»