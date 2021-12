L’OMS inquiète – Occultée par la pandémie, la malaria continue de tuer En 2020, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 14 millions, le nombre de décès de 69’000. La stratégie mondiale de l’OMS est sur une mauvaise pente. Virginie Lenk

Vaccination contre le paludisme à Ndhiwa, dans l’ouest du Kenya, le 13 septembre 2019 lors du lancement du vaccin RTS, S/AS01 . Selon l’OMS, la demande devrait atteindre 80 à 100 millions de personnes par an, alors que la production ne devrait pas dépasser 15 millions de doses. AFP

C’est un parasite qui tue, toujours et encore. Certes, les progrès réalisés ces dernières décennies ont permis une réelle amélioration. Mais son éradication rêvée par le milliardaire Bill Gates semble encore hors de portée, comme le relève lundi le rapport annuel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS): en 2020, le nombre estimé de cas a grimpé à 241 millions, en hausse de près de 14 millions par rapport à 2019. Le nombre de décès a atteint 627’000. C’est 69’000 de plus que l’année précédente. Nonante six pour cent de ces décès ont eu lieu en Afrique qui, malgré des disparités régionales, continue de payer le plus lourd tribut à la maladie.