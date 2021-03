Coronavirus en Suisse – Objectif: tester 40% de la population mobile chaque semaine L’OFSP précise les buts de la nouvelle campagne nationale de dépistage. Les autotests pourraient être disponibles en avril. Caroline Zuercher

Des élèves de Menzingen (ZG) effectuent un test Covid. La Confédération veut intensifier cette pratique, dans les écoles mais aussi dans les entreprises, les EMS et les hôpitaux. KEYSTONE

Il faut dépister massivement. Après que le Conseil fédéral a confirmé vendredi sa nouvelle stratégie de tests gratuits, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a avancé ce mardi un objectif chiffré. Le but est de tester jusqu’à 40% de la population mobile une fois par semaine (à l’école, dans les entreprises, les EMS ou les hôpitaux).

«Ces personnes sont souvent asymptomatiques et ne sont pas conscientes de pouvoir transmettre le virus, rappelle Fosca Gattoni, cheffe adjointe de la section du droit des produits thérapeutiques à l’OFSP. Elles se déplacent pour aller au travail et à l’école et ont beaucoup de contacts avec d’autres personnes. C’est pourquoi il est important de les tester le plus souvent possible.»