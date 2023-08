Objectif Paris 2024 – Les deux frères Bonferroni ont les Jeux dans leurs yeux Candidats pour aller disputer les JO de Paris, Gabriel (24 ans) et Aurélien (21 ans), escrimeur et judoka, ont beaucoup d’espoir de se rendre l’an prochain au Grand Palais et au Champ de Mars. Christian Maillard

Gabriel et Aurélien Bonferroni ont bien l’intention de se retrouver ensemble à Paris, le premier avec son épée et le second avec sa ceinture noire, tous les deux avec des ambitions. LAURENT GUIRAUD

Quand ils ferment les yeux, se dressent devant eux l’Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, mais surtout le Grand Palais et la tour Eiffel au Champ de Mars, où auront lieu dans moins d’un an les compétitions olympiques d’escrime et de judo. Le premier a une épée dans les mains, le second a une ceinture noire autour de la taille, avec pour tous les deux cette envie d’aller combattre à Paris.

Alors que ces Jeux se rapprochent de plus en plus, ce n’est pour l’instant encore qu’un rêve, mais il pourrait vite devenir réalité pour Gabriel et Aurélien Bonferroni, qui travaillent dur pour cela depuis des mois, voire des années. Rencontre sur un tatami de Carouge, à l’école des Pervenches. C’est là où tout a commencé pour ces deux frères déterminés, tous les deux aujourd’hui membres de leur équipe nationale et du Team Genève.

«C’est grâce à lui si je pratique le judo depuis mes cinq ans, c’est lui qui m’a demandé de l’accompagner un jour à l’entraînement dans cette salle», sourit Aurélien, le petit frère, qui a aussi essayé la musique et la natation, mais qui aimait trop ce tatami pour se jeter à l’eau ou commettre des fausses notes devant des parents mélomanes. Ou suivre une fois de plus son frangin, qui avait découvert l’escrime.

«J’avais l’idée de devenir un pirate comme beaucoup d’enfants de 8 ans, à l’époque fascinés par le film «Pirates des Caraïbes.» Gabriel Bonferroni, escrimeur suisse

«J’avais l’idée de devenir un pirate comme beaucoup d’enfants de 8 ans à l’époque fascinés par le film «Pirates des Caraïbes», raconte Gabriel. Mais c’est surtout après avoir vu, à la Perle du Lac, un spectacle de capes et d’épées que j’ai décidé de m’inscrire au club de Genève.» Après une touche, c’était le coup de foudre pour le «grand», avec des résultats qui n’ont pas tardé à venir. Une semaine d’essai a suffi à le convaincre qu’il pouvait lâcher son kimono et changer de tenue.

Maître d’armes de la Société d’escrime de Genève, Jean-Marc Cagnet nous expliquait il y a quelques semaines que Gabriel «fait partie, comme Sven Vineis, de ces talents genevois en pleine éclosion issus d’une génération de fous furieux, tous plus forts les uns que les autres». Ce que confirme Gabriel: «C’est très motivant de pouvoir s’entraîner avec deux autres compétiteurs à Genève (ndlr: Sven et Ian Hauri), cela nous booste et nous évite d’aller chercher ailleurs en Suisse de l’opposition.»

Idem pour le «petit» des Bonferroni, 81 kg de muscles, qui, avec le temps, a rempli son coffre à médailles en devenant l’un des plus grands espoirs masculins du pays. Sa volonté et sa force de caractère sont au-dessus de la moyenne, comme l’explique Dominique Hischier, son coach, responsable du sport de performance de Swiss Judo. «Il a une soif d’apprendre et de perfectionner sa technique. Il a toutes les composantes pour atteindre ses objectifs.»

Ce compétiteur teigneux a quelque chose en plus, une étincelle dans une tête bien faite, au sein d’une génération prometteuse. «Avec Nils Stump, devenu récemment champion du monde, il y a des judokas motivés qui arrivent derrière, en junior, ce qui nous promet un bel avenir en Suisse», se réjouit ce Genevois au gros mental, gros travailleur, agile et fort physiquement. Ce sont ses qualités, les mêmes que son aîné.

«Le judo et l’escrime sont des sports de duels assez similaires et très complexes, renchérit Gabriel. On retrouve passablement de choses identiques qui font appel à beaucoup des compétences physiques, techniques et, surtout, mentales très importantes. C’est ce qui fait d’ailleurs la différence en compétition.»

«C’est le graal pour tout athlète d’aller aux JO, surtout pour des sports comme les nôtres.» Aurélien Bonferroni, judoka suisse

Alors qu’il vient de finir son armée réservée aux sportifs d’élite à Macolin – comme son frère auparavant –, que ses études sont pour l’instant mises entre parenthèses, Aurélien a décidé de mettre tous les atouts de son côté et se consacrer uniquement au judo pour ces Jeux de Paris. «C’est le graal pour tout athlète d’aller aux JO, surtout pour des sports comme les nôtres, poursuit le plus jeune des Bonferroni. Là, on rentre dans le vif du sujet où on touche du bout des doigts cette qualification.»

Engagé ce samedi à Zagreb avec l’équipe nationale, le judoka est prêt à briller dans une première épreuve qualificative pour Paris, avant d’enchaîner avec d’autres tournois du Grand Chelem tout aussi décisifs.

Ce sera aussi le cas pour Gabriel, même si la saison d’escrime s’est achevée la semaine dernière et qu’il doit encore attendre novembre et le Grand Prix de Berne pour se remettre en piste. «Comme Aurélien, je ne pense plus qu’à ces Jeux qui doivent être un moment magique pour un athlète, le rêve d’une vie», s’exclame celui qui va encore poursuivre ses études universitaires avec un master de sciences politiques dès le mois de septembre.

Et les deux Bonferroni de clamer en chœur: «Décrocher une médaille olympique à Paris avec mon frère serait vraiment le rêve le plus fou qu’on pourrait réaliser.» Dans leurs yeux, il y a cet Arc de Triomphe qui se rapproche.

Un pour tous, tous pour un! Les deux frères savent ce qu’ils doivent faire pour aller aux JO. LAURENT GUIRAUD Actuelle devise de la Suisse, l’expression a été popularisée par les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas. Elle met en valeur la vertu de solidarité, pour renforcer les liens d’une équipe, qui ne fait ainsi qu’un. «Un pour tous, tous pour un», c’est aussi la façon de penser de Gabriel Bonferroni et des Helvètes, en vue de ces JO de Paris, avec des critères de sélection qui font appel à l’unité et la solidarité. «L’escrime est un sport individuel. Mais, pour les JO de Paris, on doit paradoxalement se qualifier avec l’équipe masculine et féminine, confirme le Genevois. À l’exception de la France, qui est déjà dans le quota, Il y a huit formations qui seront du voyage, avec chacune trois places pour les athlètes. Cela signifie 24 escrimeurs en individuels auxquels s’ajouteront les deux premiers ou premières du classement mondial et quatre concurrents issus des quatre zones du continent, ce qui fait qu’on arrive à une trentaine.» Après des Mondiaux compliqués, la mission de la sélection de Silvio Fernandez s’annonce difficile. «Il va falloir se remonter les manches», soupire l’aîné des Bonferroni. Pour les judokas suisses, le chemin jusqu’à Paris est tout aussi scabreux. «Les Français étant aussi déjà qualifiés, en plus des quotas continentaux, ce sont les 17 premiers du ranking olympique – un seul par nation – et par catégorie qui peuvent y aller», précise ce solide gaillard de 81 kg, qui a bon espoir d’être du voyage.

