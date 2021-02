Conquête de l’espace – Objectif Lune, saison 2 L’année 2021 marque le début concret du nouveau programme lunaire de la NASA. Les étapes du projet sont-elles réalistes pour un alunissage dès 2024? Analyse des différents volets au regard des dernières actualités. Nicolas Poinsot

Le lanceur Space Launch System, en cours de construction, sera un peu plus haut que son ancêtre (Saturn V, 110 mètres), mais surtout plus puissant. NASA/MSFC

Un demi-siècle après l’arrêt des missions Apollo, nous venons d’entrer dans une nouvelle ère de conquête de la Lune. C’est en effet cette année, normalement l’automne prochain, que s’effectuera le lancement dans l’espace de la capsule Orion. Première mission d’Artemis, le nouveau programme lunaire de la NASA voué à emmener des astronautes sur notre satellite, le vol inaugural de ce vaisseau conçu par le constructeur américain Lockheed Martin et des acteurs européens, dont Airbus, consistera à faire le tour de la Lune avant de revenir sur Terre vingt-cinq jours plus tard. Certes, pas de passagers à bord pour cette fois, ni pour la prochaine. Le but des scientifiques est de tester l’engin en conditions réelles.