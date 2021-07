Expos photo – Objectif corps à corps aux Rencontres d’Arles Plongée dans la grand-messe provençale de la photographie, sur les pas de la Franco-suisse Sabine Weiss, artiste phare de la 52e édition. Morgane Gander

Sabine Weiss, «Félix Labisse, peintre décorateur» , Neuilly-sur-Seine, 1952. SABINE WEISS

Après une année sombre pour la culture et malgré l’annulation de nombreux festivals, la 52e édition des Rencontres d’Arles s’est ouverte le 4 juillet. Bien que «l’effet Covid» se fasse encore sentir, seulement 35 expositions environ étant programmées contre une cinquantaine en 2019, l’événement semble ne rien perdre de sa qualité. Cet «Été des lucioles» proposé par le directeur artistique Christoph Wiesner a pour ambition d’être «comme une constellation, faite de mille feux, illustrant la diversité des regards».

La photographie sera alors elle-même comme un ensemble de faisceaux lumineux éclairant des thématiques contemporaines, avec pour points de convergences celles du corps et de l’identité. En effet, trop longtemps privé de contact et de mouvement durant ces derniers mois, le corps se voit accorder une place centrale. La programmation mettant un point d’honneur à la diversité, aussi bien dans les formes photographiques que dans les regards, il y en aura pour tous les goûts.