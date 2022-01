Des tableaux dans une librairie – Oberto expose des toiles d’un réalisme remarquable chez Jullien L’enseigne historique dédiée aux livres neufs et anciens montre une trentaine d’œuvres d’un peintre genevois qui cultive le mystère. Irène Languin

Le monde d’Oberto porte les traces discrètes du temps qui passe, comme ici avec une bougie qui vient de s’éteindre. OBERTO

À l’exception d’une courte biographie à lire sur son site, on ne sait pas grand-chose d’Oberto, né le 23 juillet 1941 à Varese, en Italie, et établi à Genève depuis soixante-sept ans. Derrière cette signature d’artiste qui pourrait servir aussi bien de patronyme que de prénom se cache un peintre autodidacte et talentueux, dont le pinceau discrètement mélancolique détaille le réel avec une précision remarquable. Une trentaine de ses natures mortes et portraits sont actuellement exposés à la librairie Jullien, adresse historique vouée aux ouvrages neufs et anciens au cœur de la Vieille-Ville qui consacre depuis six mois un espace aux arts visuels.

Maniant aussi bien l’huile que le pastel, la sanguine que l’encre de Chine, Oberto aime à brosser les détails du quotidien, à contre-courant des modes contemporaines et avec une finesse d’exécution qui évoque celle des maîtres d’autrefois. Celui qui, pour gagner son pain, a fait carrière dans la publicité en tant qu’illustrateur et affichiste révèle des bribes de poésie dans une jarre brisée à travers laquelle pousse une touffe d’herbes folles ou dans un tablier à fleurs abandonné sur le rebord d’une fontaine vétuste.

Le temps qui passe

Certains de ses tableaux évoquent le siècle d’or de la peinture néerlandaise, manifestant la même minutie hyperréaliste à traduire le grain de la peau d’un citron ou la tavelure d’un récipient en cuivre. D’autres rappellent les origines transalpines de leur auteur: on y voit du linge séchant dans la brise de printemps au bord d’un canal ou une vieille femme méditant dans une ample cape noire contre un mur plein de lézardes.

Un objet contemporain s’invite, en rose et mauve, dans un décor intemporel. OBERTO «Méditation», huile sur toile. OBERTO Son pinceau très réaliste donne vie aux détails. OBERTO 1 / 10

Fasciné, de son propre aveu, par «le temps qui passe», Oberto ponctue ses œuvres de traces fugaces de cet inexorable écoulement: lorsqu’il peint une bougie, c’est avec la délicate fumerolle qui indique qu’elle vient de s’éteindre et une locomotive ne s’envisage pas autrement que toute rouillée au milieu d’un paysage qui ondule sous le vent. Une voiturette d’enfant rose oubliée devant l’appentis ou du lierre qui guigne à travers de vieux volets: dans la vision de cet artiste qui fut très ami avec l’écrivain Frédéric Dard – lequel le qualifiait de «créateur timide parce qu’authentique» –, le monde n’est jamais si beau qu’un peu écaillé.

