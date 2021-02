Basketball – Nzege, un pivot en mission pour le bien des Lions De retour à Genève après dix ans de pérégrinations, l’international suisse participe à la marche en avant du leader. Comme samedi au Pommier, où les Lugano Tigers ont été dominés 98-67. Pascal Bornand

Michel-Ofik Nzege dans ses œuvres. LAURENT GUIRAUD

C’est une force implacable, un rouleau compresseur qui lamine ses opposants sans vraiment chercher à les aplatir. Pour la troisième fois de la saison, les Lugano Tigers n’ont pas résisté aux Lions de Genève. Le score est écrasant (98-67), la manière plus coulante. «On a un peu tâtonné au début et à la fin on a déroulé», résume Michel-Ofik Nzege (28 ans). Durant dix ans, l’international suisse formé à UGS a bourlingué. Il a fait ses humanités aux États-Unis, ses expériences aux quatre coins de l’Europe, une pige à Lugano avant de poser son baluchon au Pommier. Le retour aux sources, le choix du cœur et de la raison. «J’ai retrouvé ma maman, mon quartier de Grange-Canal, les potes que j’espère revoir bientôt dans les gradins», dit-il.