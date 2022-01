Basketball – Nyon vient à bout d’un Boncourt héroïque Bousculés par le maigre effectif jurassien, les Vaudois ont passé l’épaule en fin de partie (82-69). Première prometteuse de Romario Roque. Yves Desplands Nyon

Romario Roque a marqué 18 points dans les 11 dernières minutes . Ludovic Lin/BBC Nyon

Les Fêtes ont été mouvementées dans le Jura. Décevant 8e au classement de SB League, le BC Boncourt a décidé de faire le ménage pendant la courte trêve de Noël. Selon nos confrères de «RJF», les dirigeants de la Red Team ont entamé une procédure de rupture de contrat à l’amiable avec trois joueurs: Eric Katenda, Marc Seylan et Jason Ricketts. Pour pallier ces départs, le club ajoulot a annoncé mardi midi les arrivées du Lituanien Dainius Chatkevicius - un ancien de la maison - et du Français Boukhary Cissoko. Mais les deux recrues n’étaient pas encore en tenue, car pas qualifiées, en soirée, au Rocher.

En regardant l’échauffement des sept boncourtois présents, on a (trop) vite pensé qu’ils allaient souffrir face au groupe quasi au complet du BBC Nyon - seul Laurent Zoccoletti (cheville) manque encore à l’appel. Et on a eu tort. Parce que Brent Jackson (12 points et 14 d’évaluation à la mi-temps) reste un exceptionnel soliste, capable des arabesques les plus folles vers le panier. Souvent trop effacé offensivement, son compatriote Derek Jackson a été tout aussi exceptionnel d’abnégation en défense et a volé six ballons (!) en vingt minutes. De quoi rallier les vestiaires avec une courte avance (31-37).

Peu rigoureux avec le ballon (11 balles perdues) en première mi-temps, le BBC Nyon est repassé devant au tableau d’affichage au milieu du 3e quart-temps grâce à Maleye N’Doye, que l’on n’avait pas vu aussi saignant depuis le début de saison. Puis a fait un premier écart (58-53), face à des Boncourtois toujours aussi héroïques, grâce à son nouveau joueur étranger, Romario Roque, débarqué en Suisse il y a une semaine. Le Colombien, très maladroit en première mi-temps, a mis le turbo (ses 18 points dans les 11 dernières minutes) en fin de partie et marqué un tir à mi-distance capital à deux minutes du terme.

BBC Nyon - BC Boncourt 82-69 (31-37) Afficher plus Salle du Rocher, Nyon. Arbitres: MM. Clivaz, Vitalini et Demierre. 300 spectateurs. BBC Nyon: Jaunin (11 points), Eyenga (4), Hayman (10), N’Doye (16), Sow (11); puis Van Rooij (7), Dufour (2), Roque (18), Warden (3), Wolfisberg. Entraîneur: Stefan Ivanovic. BC Boncourt: D. Jackson (14 points), B. Jackson (15), J. Kozic (18), P. Kozic (12), Calasan (7); puis Wälti (3), Kovac. Entraîneur: Vladimir Ruzicic.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

