Conflit dans les services et paroles déplacées – Nyon tentera de démêler l’écheveau de la crise ce soir Qu’est-ce qui ne va pas dans l’administration communale? Le Conseil communal attend des réponses dès 20 heures. Raphaël Ebinger

L’administration de Nyon est en crise. Le Conseil communal attend ce soir des explications de la part de la Municipalité. Vanessa Cardoso/Archives

La soirée promet d’être électrique ce soir au théâtre de Marens. Le Conseil communal de Nyon y tiendra une séance extraordinaire avec à l’ordre du jour un seul sujet: la crise qui mine l’administration communale. Entre l’espoir de l’organe délibérant d’en savoir plus sur les dysfonctionnements et des conflits personnels qui minent les services, et la Municipalité qui dit ne pas pouvoir dévoiler le contenu d’une enquête réalisée l’été dernier, l’assemblée pourrait toutefois accoucher d’une souris.