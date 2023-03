La défaite de trop – Nyon s’offre le scalp des Lions et la tête d’Alain Attallah Après Lugano et Boncourt, les Genevois subissent un troisième revers d’affilée. Mais le club du Pommier veut toujours croire à une grosse réaction et… au titre. Christian Maillard

Alain Attallah a payé la note d’une préparation tronquée par les blessures et des résultats en dessous des attentes de ses dirigeants. KEYSTONE

Il savait bien, dans son for intérieur, qu’après le couac mercredi, face à Boncourt, un nouveau revers face à Nyon samedi serait celui de trop. Alain Attallah n’avait plus le droit à l’erreur et le couperet est tombé quelques minutes après une troisième défaite d’affilée. C’est Oggie Kapetanovic, le président des Lions de Genève, qui est venu lui annoncer dans le vestiaire, devant ses joueurs, qu’il ne prolongeait pas son aventure au Pommier. Le coach égypto-grec, arrivé l’été dernier, a payé la note de blessures à répétition lors de la période de préparation qui l’a empêché de bien huiler un groupe qui n’a jamais donné l’impression de jouer en équipe.