Plan de relance – Nyon lance son «New Deal» version écolo Soutenir l’économie mise à mal par le coronavirus tout en renforçant sa réponse à l’urgence climatique. Les autorités font d’une pierre deux coups. Raphaël Ebinger

La Municipalité de Nyon entend renforcer de manière substantielle la présence de végétaux dans la ville pour multiplier les îlots de fraîcheur. Ville de Nyon/Michel Perret

«Nous devons être vertueux.» Daniel Rossellat, syndic de Nyon, a une idée précise pour relancer l’économie locale tout en respectant la volonté de son Conseil communal qui a voté l’urgence climatique en 2019. Une année après avoir repoussé 60 projets représentant quelque 130 millions de francs pour préserver ses finances, la Ville remet le pied sur l’accélérateur. Elle a l’intention d’investir pour soutenir les entreprises locales dans des projets. «Nous allons rénover des bâtiments car ces travaux vont en priorité aux entreprises d’ici, souligne le syndic. Ces rénovations permettront aussi d’améliorer sensiblement l’isolation des bâtiments pour un bénéfice en termes de développement durable.»

Le New Deal nyonnais, du nom de la politique du président Roosevelt pour lutter contre les effets de la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 1930, sera vert. «La crise sanitaire et les inquiétudes économiques ne doivent pas reléguer au second plan la prise en compte des enjeux climatiques dans l’action communale, y compris sur le plan financier, explique Daniel Rossellat. Au contraire, les synergies sont à rechercher, notamment pour la promotion du commerce local.» La Municipalité déposera une feuille de route comprenant 19 actions pour faire face à l’urgence climatique votée par le Conseil communal en 2019.

Booster l’énergie renouvelable

Ce programme poursuit deux axes prioritaires: la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’anticipation des conséquences du changement climatique. Lors de la prochaine séance de l’organe délibérant, les premiers préavis sur ces mesures seront déposés. On y trouvera un plan solaire 2020-2030, un crédit pour la pose d’installations photovoltaïques sur les bâtiments du Service des espaces verts et forêts, crédit pour la création d’une société anonyme afin de produire de l’électricité renouvelable, ainsi que la mise en œuvre d’un programme de promotion des économies d’énergie.

«La crise sanitaire et les inquiétudes économiques ne doivent pas reléguer au second plan la prise en compte des enjeux climatiques dans l’action communale.» Daniel Rossellat, syndic de Nyon

D’ici à la fin de l’année, la Municipalité déposera encore plusieurs préavis annoncés dans sa feuille de route intitulée «Nyon s’engage». Ceux-ci viseront à accompagner les propriétaires, renforcer la rénovation du parc bâti, développer les réseaux de chaleur à distance, consolider la stratégie d’entretien et de rénovation des bâtiments communaux, préserver et valoriser les ressources d’eau ou encore élaborer une politique de promotion de l’électromobilité. Une mesure consistera aussi à appliquer un nouveau plan de végétalisation de la ville, intitulé «Plan canopée». Elle répond à la volonté des autorités de se préparer aux changements climatiques en plantant des arbres, entre autres, et ainsi en multipliant les îlots de fraîcheur en zone urbaine.